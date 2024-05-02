DSE歷史科問香港電影發展涉李小龍電影　考生引錯例子恐離題

DSE歷史科今日（2日）開考，其中出題涉及1970至1990年代的香港電影發展，並提到李小龍電影及成龍、洪金寶和吳宇森等電影界名人。有歷史科老師稱，該題目較為軟性，相信較受歡迎。不過，對於有考生引用周星馳部份電影作答，他稱如電影年份超出題目考核的時期，則有可能離題。



DSE歷史科今日開考，其中出題涉及1970至1990年代的香港電影發展，並提到李小龍電影《唐山大兄》（資料圖片）

卷一涉香港電影發展特色轉變等

DSE歷史科今日（2日）開考，分卷一及卷二兩部份作答，其中卷一歷史資料題第二題，涉及1970至1990年代的香港電影發展，提及嘉禾電影公司與李小龍簽約拍攝《唐山大兄》，這齣電影的成功導致功夫片大量湧現，令香港電影受到世界關注。另外亦提及嘉禾其後栽培了成龍、洪金寶及吳宇森等新人，讓他們開拓出新的電影風格等歷史。其一分題，考生須指出並解釋該時期香港電影特色的一項主要轉變等。

考生林同學表示，作答時引用了周星馳的電影《功夫》及《少林足球》作答。（洪芷菁攝）

考生引周星馳電影作答

選擇了此題作答的考生林同學表示，雖然不怎麼複習有關香港文化的歷史，不過作答時引用了周星馳的電影《功夫》及《少林足球》作答。他又認為題目不並涉及敏感內容，例如提及香港電影尋求打入內地市場的機會，增加海峽兩岸交流，「呢啲都係比較向住中國內地嘅。」

就另一分題提問考生是否同意「20世紀最後三十年，香港在亞太區扮演着文化和經濟方面的中間人」，參考資料及就考生所知來解釋。林同學稱，不太理解「中間人」一詞的意思，形容有些奇怪，又猜測是指協調角色。

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科主任稱，該題目較為軟性，相信較受考生歡迎，不過考生作答時亦須有立場。（洪芷菁攝）

老師：「中間人」字眼罕見 引用電影須在考核時期範圍內

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科科主任稱，該題目較為軟性，相信較受考生歡迎，不過考生作答時亦須有立場。另外，他認為該課題本身不難，相信學生容易掌握。對於有考生引用周星馳電影《功夫》（2004年上映）、《少林足球》（2001年上映）作為例子，他指題目考核的時期是由1970至1990年代，如引用上述例子則有機會離題。

另外，就「中間人」一詞，他認為過往試題亦少出現該字眼，考生需要臨場發揮想像是代表甚麼角色，思考作為哪兩者之間的中間人，例如國與國之間等，需要考生自己定義。