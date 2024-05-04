將軍澳水浸｜商場水來襲　店鋪延遲營業　職員：未見過也冇諗過咁

天文台今日（4日）先後發出黃色及紅色暴雨警告，其中將軍澳區有商場及零售店舖貨物被浸，一度封場及暫停營業。有受水浸影響店舖職員形容「未見過，冇諗過係咁。」 另外，有市民認為商場防雨措施不足，「一落雨就咁樣，如果再大啲咪好犀利？」



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將軍澳廣場AEON百貨部下午重開

暴雨期間，將軍澳成澤國，區內商場亦出現多處水浸情況。下午的將軍澳廣場，一度暫停營業的AEON百貨部有貨箱被浸濕，有職員拿出廚具並把它們抹乾。直到下午約兩時十五分，百貨部重開。

鄰近的PopCorn 1商場，其連接將軍澳中心的行人天橋旁的商舖亦受水浸情況影響，店舖外範圍的走道曾被拉帶封鎖。其中因水浸遭殃的家庭電器鋪有職員表示，職員表示不敢將電器插電供顧客試用，而店舖營業時間由平時的早上11時半推遲至下午1時半。

另外，其對面的按摩椅門市有銷售員施先生，對於這場暴雨表示：「沒見過，冇諗過係咁。」 他憶述今早9時多，店舖外的走道被封，有商場職員正在清理積水。他稱當時目睹雨水慢慢流入店舖，全部面積皆被浸濕。他引述商場管理方解釋，由於雨量太大，水渠位來不及排水而導致水浸，並有向店舖了解有何需要或貨物損失。

他續指由於按摩椅由椅腳抬高，而電掣位亦處於較高位置，沒有貨物損失。雖然上午店舖外範圍被封，他指對於生意影響不大，因一般周末下午時段客流較旺。

街坊穿水鞋繞路避水 有人籲商場做好防雨準備

經過將軍澳廣場的劉先生稱，今早計畫與家人吃飯，出門亦穿水鞋及帶傘防備，但亦難免被雨水打濕，形容少見。他又稱經過天橋留意有有漏水情況，需要繞路而行，比平時用多了五至十分鐘。劉太表示，將軍澳半夜已經很大雨，但直到今早九點多才開始轉發紅雨警告，認為速度略遲。

從藍田搭地鐵到將軍澳探望女兒的蔡太稱，留意到商場天花板有漏水情況，認為商場防雨措施不足，情況不正常，「一落雨就咁樣，如果再大啲咪好犀利？」建議商場要做好維修保養工作。