今日必看8分鐘｜尖沙咀女子疑被挾上車｜網傳男童坐副駕無人駕駛

天眼直擊｜赤膊男上水生果舖外偷逾3千元生果 疑有的士同夥接應

上水龍琛路發生盜竊案，昨日（5日）清晨時份一間生果舖遭人盜去多箱生果，賊人將一箱箱生果搬上的士，得手後懷疑登車離去。從網上流傳的閉路電視片段可見，清晨5時42分，一名身穿花色外套、黑色褲的男子接二連三搬走放在店門前的貨物，其後懷疑雨水沾濕衣服感不適，索性脫去上衣，將衣服扔進的士，然後「赤膊」繼續將貨物運到車上。的士司機位隱約能看見一個身影，懷疑是其同夥，並為其開車門作接應。

尖沙咀女子疑被挾上私家車 叫救命驚動途人 警捷進行動截可疑車

今日（6日）中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在尖沙咀漢口道及宜昌街交界，被人挾上私家車，女子驚呼大叫救命驚動途人。警方封鎖現場，油尖警區重案組接手調查，並採取「捷進行動」四出堵截可疑車輛。油尖警區重案組已接手跟進。

夜更的士司機砵蘭街公園度宿 睡醒失$8萬金鏈

一名夜更的士司機，頸戴大金鏈凌晨時份在旺角砵蘭街流連賭博，中途遇到懷疑鳳姐上前兜搭。他不為所動，並將大金鏈袋入褲袋，然後繼續賭博。嬴錢後無奈租不到旅館，只好在砵蘭街休憩花園露宿，今早（6日）睡醒發現褲袋的銀包外露，一摸褲袋才驚覺價值8萬元的大金鏈及金牌不翼而飛，警方到場調查。

元朗大馬路私家車剷石壆 輕鐵服務一度受阻 司機有酒氣帶署調查

元朗發生車禍。5日晚上9時許，據報一輛私家車沿元朗大馬路行駛，途至近豐年路輕鐵站附近時，突然失控撞向路中石壆，全車剷上輕鐵路軌旁的草披。救援人員接報到場，發現私家車司機已經自行離開車廂，並無受傷，然而因其身上傳出酒氣，警員到場將其帶署調查，以釐清有否醉駕之嫌。受事件影響，輕鐵服務大約受阻約15分鐘。

荃灣二陂坊兩間麻雀館遭「掃場」 刀棍毀枱凳玻璃門電視機

荃灣發生「掃場」事件。凌晨零時許，據報有7至8名大漢，持刀及伸縮棍等武器，先後走入荃灣二陂坊兩間麻雀館內，向其玻璃幕門、櫥窗、店內的枱凳、電視機等財物狂扑亂擲，大肆破壞後逃去。警方將案件列作「刑事毀壞」案跟進，暫未有人被捕。事件中，初步沒有人受傷。

尖沙咀男子拒截查反抗 混亂間上衣撕破 兩警受傷送院

尖沙咀發生警員受傷事件。凌晨2時左右，據報有警員在麼地道與碧仙桃路交界，截查一名可疑男子時，該名男子突然反抗，糾纏間，該名男子上衣被撕破，露出手臂的紋身圖案。數名警員合力將其制服，赤膊押上警車。兩名警員報稱在混亂間受傷，須由救護車送院檢查。警方正調查事件，初步未有發現被捕男子身上有違禁品。

廉價裝修費招客引懷疑 入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工

大埔富蝶邨第二期今年3月陸續入伙。入境處人員經過調查，懷疑富蝶邨有非法勞工進行裝修工程。今日（6日）下午1時許入境處人員到大埔富蝶邨紫蝶樓採取拘捕行動，5名內地裝修黑工被捕，年齡介乎34至47歲。他們以旅客的身份入境香港，收取日薪200至350元作報酬。涉嫌聘用黑工的51歲僱主亦被捕。行動中入境處檢走量尺、油漆用具等作裝修的工具作為證物。

落馬洲潘屋村中年漢伏屍寓所外 警到場調查

今日（6日）上午8時許，一名44歲姓張男子倒臥在落馬洲潘屋村一村屋對出位置，救護人員到場證實他已經死亡。據現場消息指，死者居住在上址數十年，生前患有「三高」。今早村民發現事主面朝地，伏屍在其村屋寓所的後門位置，面部有血跡，身上並無其他傷痕。刑事調查隊到場調查，警方將案件暫列屍體發現處理。

男童坐副駕理想汽車無人駕駛 官方：該危險操作要堅決杜絕

5月5日，網傳一段司機離開駕駛座，副駕駛座有一名男童的情況下，讓理想汽車在「無人駕駛」狀態下自動行駛。理想汽車客服指出，汽車的輔助駕駛功能現階段是輔助駕駛而非自動駕駛，前述情況非常危險，要堅決杜絕。

雁蕩山攀岩「塞車」遊客懸掛半山腰 景區：害怕可叫救援300元/人

內地民眾都把握五一假期到各地旅遊，除了高速公路、景點擁擠，浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩同樣「塞車」，不少遊客在攀岩時遇上擁堵，懸掛在半山腰長達一小時。景區工作人員稱，若有遊客被堵在半山腰感到害怕，可以叫救援，每人收費300人民幣。