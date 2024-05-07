今日必看8分鐘｜尖沙咀擄人事主涉10萬元借貸｜海防道5匪一網成擒

尖沙咀擄人｜事主涉$10萬借貸 被捕人企圖縱火燒債仔家門事敗

一名47歲女子昨日（6日）中午在尖沙咀宜昌街等朋友期間，被兩男公然挾上私家車，其間狂呼救命，驚動途人報警。警方同日晚上經追查後，在馬鞍山恆安邨恆月樓對開街道，發現涉案私家車，同時在車上尋獲女事主，她並無受傷，毋須送院。警方並以「非法禁錮」及「無牌駕駛」等罪拘捕2男1女，年齡介乎34至53歲。警方經調查後，指事主因約10萬元私人借貸，而被帶走並禁錮於青衣一公屋單位「講數」，其後被捕人同意將她釋放。警方亦揭發其中一名被捕男子，在案發6小時前，曾企圖以香燭縱火燒事主住所木門，但被保安發現，男子事敗逃去。

尖沙咀海防道5匪持刀錘闖入珠寶店 警收情報掩至一網成擒

今日（7日）中午12時左右，有巿民行經尖沙咀海防道近漢口道，目擊4名男子手持疑似刀槍闖入一間珠寶店，於是致電報警。《香港01》獲得讀者片段，拍攝到疑是便衣警員在珠寶店門外指揮交通，亦有多名蒙面人出入珠寶店，氣氛緊張，途人均擔心安全，沒有靠近珠寶店。警方稍後拘捕5名男子，消息稱，5名疑犯駕乘一輛私家車掩至，並手持刀和鐵鎚闖入搶劫，警方早已收到情報埋伏監視，即時現身制服各人，案件中無人及財物損失。

車Cam直擊｜屯門公路貨車故障停路中 尾隨客貨車收掣不及猛撼

屯門公路昨日（6日）下午發生交通意外，一輛貨Van及一輛輕型貨車相撞，造成3人受傷。今日（7日）網上流傳事發時的車cam片段，可見在昨日下午2時許，一輛客貨車沿屯門公路往九龍方向的中線行駛，至近嘉龍村時，前方有一輛故障的貨車停在路中，惟客貨車司機察覺時已為時已晚，疑想立刻扭左軚閃避，仍猛撞輕貨車尾，並將其推往快線。

荃灣老翁遭女子兜搭搶金鏈 落樓窮追80米惜捉錯人 警方繼續追緝

今日（7日）上午9時39分，一名年約70歲老翁報案，指在荃灣河背街被一名女子兜搭，他跟隨到鱟地坊附近大廈單位時，被對方搶去一條金手鏈。老翁連忙尾隨追截，並在約80米外的海壩街103號一個公園截住一名女疑人。警方接報到場，惟老翁表示認錯人，截住的女子只是與匪徒衣着相似；警方翻查閉路電視亦相信老翁「捉錯人」，現正追緝涉事女匪，案件列盜竊調查。

長沙灣6車串燒 載傷者救護車收掣不及撞5的士 一的士司機受傷

長沙灣發生涉及救護車的6車「串燒」交通意外。今（6日）午4時許，一輛載着傷者，前往醫院的救護車，沿興華街往青山道方向行駛。途至幸祥街及興華街交界時，疑收掣不及撞向前方一列的士。意外中，共5輛的士被波及，有的士車頭損毀，車頭燈脫落；其中一名的士司機受輕傷，由救護車送往明愛醫院治理。警方正調查事故起因。

青衣北橋私家車撞壆司機受傷 安全氣袋染血

凌晨3時18分，一輛私家車沿青衣北橋往青衣方向行駛，途至近青衣城對開時，突然撞向路中風琴式石壆，繼而再撞右邊石壆。21歲姓蔡司機前額受傷半清醒，由救護員送院治理。現場消息稱，該名司機身上有酒氣，稍後警方將安排測試，以了解有否酒精超標。就現場所見，涉事車輛的車頭損毀，安全氣袋上有血跡。

牙科街症預約｜睇牙難心聲！提早派籌也要排 長者：唔早啲點攞籌

大埔富蝶邨第二期今年3月陸續入伙。入境處人員經過調查，懷疑富蝶邨有非法勞工進行裝修工程。今日（6日）下午1時許入境處人員到大埔富蝶邨紫蝶樓採取拘捕行動，5名內地裝修黑工被捕，年齡介乎34至47歲。他們以旅客的身份入境香港，收取日薪200至350元作報酬。涉嫌聘用黑工的51歲僱主亦被捕。行動中入境處檢走量尺、油漆用具等作裝修的工具作為證物。

疑未扣好安全帶 深圳女童12米高空墮落進ICU 南山遊樂商家停業

近期，深圳一名家長稱女兒在南山區一購物中心參加極限遊玩設施時，從12米高空墮落，已被送至ICU搶救。商場回應表示，涉事商家已停業。

銅鑼灣港鐵站驚現「糞路」延伸20米 大便者身份掀中港網民罵戰

出街人有三急要如何處理？內地社交平台小紅書瘋傳1張照片，指香港銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道內有人隨地大便，「糞路」更延綿20米，「奇臭無比」，其他人險踩中。相片惹來中港網民熱議，有人批評隨地大便離譜，「時代廣埸便有廁所，唉」、「天呀什麼不顧廉恥的人才會這樣呀」；也有網民認為情有可原，「可能是年紀大了憋不住」、「非常理解憋不住的人……分分鐘要找廁所」。另有網民關注肇事者背景，引發罵戰，樓主最終打圓場表示「請勿攻擊『香港人』或『大陸人』， 大家都是中國人別因為這個吵架」。