尖沙咀擄人｜事主涉$10萬借貸　被捕人企圖縱火燒債仔家門事敗

一名47歲女子昨日（6日）中午在尖沙咀宜昌街等朋友期間，被兩男公然挾上私家車，其間狂呼救命，驚動途人報警。警方同日晚上經追查後，在馬鞍山恆安邨恆月樓對開街道，發現涉案私家車，同時在車上尋獲女事主，她並無受傷，毋須送院。警方並以「非法禁錮」及「無牌駕駛」等罪拘捕2男1女，年齡介乎34至53歲。警方經調查後，指事主因約10萬元私人借貸，而被帶走並禁錮於青衣一公屋單位「講數」，其後被捕人同意將她釋放。警方亦揭發其中一名被捕男子，在案發6小時前，曾企圖以香燭縱火燒事主住所木門，但被保安發現，男子事敗逃去。



接應私家車停在宜昌街路邊，一名男子站在車旁「手指指」向女事主的方向，一名穿深色衣褲、白波鞋及戴cap帽男子隨即走近。（片段截圖）

警方檢獲大批證物，包括女事主在案發時穿著的一對鞋。（左朗星攝）

油尖警區重案組第3隊督察陳君圖表示，警方於昨日中午約12時接獲市民報案，指一名一名中國籍女子在尖沙咀宜昌街近亞士厘道，遭兩名男子強行帶上一輛黑色福士私家車，警員趕至時私家車已逃去。油尖警區重案組接手調查，除發現接載事主的福士私家車套上假牌，亦相信附近另一輛灰色Benz私家車同樣有份策劃案件。兩車在案發後曾到青衣一公屋停車場停泊，並將受害人帶上樓上一單位禁錮。

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警方翻查閉路電視及收集情報後，於昨晚約6時在馬鞍山恆安邨附近截獲涉案Benz私家車，在車上尋回47歲無業女事主，她沒有受傷。探員當場以涉嫌非法禁錮，拘捕一名53歲本地女司機，她為Benz的登記車主及涉案公屋單位租客，報稱無業，據悉當時她正駕載企圖將事主轉移到另一地點。

警方另在涉案單位拘捕一名39歲無業本地男子，涉嫌非法禁錮及縱火，調查發現他除有份帶事主登上福士私家車外，亦曾在案發前約6小時到受害人住所，企圖用香燭縱火焚燒事主住所的木門但事敗。

另外，警方亦在油麻地發現接載事主及套上假牌的福士私家車，34歲無業本地男司機被捕，涉嫌非法禁錮、行使虛假文書、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險。至於福士私家車登記車主是誰，警方仍在調查。

在案發時由尖沙咀載走事主的黑色福士私家車被警方扣查。（左朗星攝）

消息稱，擄人案發生時，Benz私家車上相信有一名司機及一名乘客負責指揮。初步調查相信被捕53歲女車主並非駕車司機。警方正調查該兩人身份及去向。

各被捕人本身屬朋友關係，亦與事主互相認識。其中34歲男子與事主有約10萬元的私人借貸糾紛，相信事主由4月中開始欠債，被帶上禁錮單位商討如何拆解債務，商討後被捕人同意釋放事主。

油尖警區重案組第3隊督察陳君圖交代5月6日尖沙咀擄人案案情。（左朗星攝）

Cap帽男走近接應私家車，並輕敲車窗。（片段截圖）

案發於昨日中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在漢口道及宜昌街交界被人挾上私家車。現場消息稱，疑犯事前曾在現場附近徘徊，其後遭兩名男子推上一輛接應的黑色福士私家車。警員接報趕至，在香港餐廳對開路邊發現一隻懷疑屬於女事主的女裝鞋。

從天眼片段可見，女事主獨自坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外吸煙，突遭兩名男子挾持。另一段車cam片段見到，女事主遭兩男左右挾持帶往接應的福士私家車，當時另有一名男子在車旁「手指指」。女事主一度伸腳「撐」住車身反抗，最少3次大叫「救命呀！」惟最終不敵兩男強行推上車，擄人全程僅約20秒。

事主被兩名男子推向私家車，一名男途人走近並望向他們。（片段截圖）

探員在現場附近店舖查看閉路電視片段。（羅日昇攝）

▼ 尖沙咀擄人案事主被挾持過程 — 天眼直擊 ▼



女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示）。（附近店舖閉路電視片段截圖）

女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），數米外有另一名男子亦坐在路邊，兩名途人經過，男子起身離去。（附近店舖閉路電視片段截圖）

▼ 尖沙咀擄人案現場情況 ▼

