今日必看8分鐘｜深水埗街頭男子被追斬｜美聯3分店接連遭淋紅油

深水埗街頭男子被追斬送院 4刀手逞兇上車逃走 地面遺血跡

深水埗發生斬人案。消息稱，昨晚（11日）11時許，一名非華裔男子坐在基隆街和大南街之間一段桂林街的排檔地攤和其他人聊天，其間一輛黑色私家車駛至，4名男子持刀施襲，事主立即逃跑，刀手尾隨至桂林街近汝州街追斬，逞兇後上車逃離現場，其他人見狀報警，事主受傷清醒送院治理，警方封鎖現場調查。現場可見，地面有血跡。

顯徑男子伏屍山坡 警列屍體發現調查

今（12日）早7時許，警方接獲途人報案，指於田心龍柏街與富健街之間一個山坡位置發現一名男子倒臥，懷疑他暈倒。警方及救護車接報到場，在上址斜坡一幅開墾土地上發現一名47歲印度籍並持有香港身份證的男子屍體，封鎖現場調查。

北上｜周六35萬港人北上 按周升六成 五一後內地客回落僅6萬人

港人北上熱潮持續，入境處數字顯示，昨日（11日）有約35萬人次「北上」，較上一個周六（4日）多逾六成。在內地五一黃金周結束後，昨日訪港內地客明顯回落，只有約6.5萬人次，北上南下逆差擴大至28.4萬人次。

獅子山內地男疑失足由25米高墮崖 直升機送院搶救後不治

獅子山發生墮崖慘劇。今日（12日）中午12時許，一名男子偕友人登上獅子山遠足，途至近獅頭位置時，據報攀岩期間失足，由25米高墮崖重創，同行友人慌忙報警，惜事主由政府飛行服務隊救起送往東區醫院搶救後，最終證實不治。據了解，事主姓梁（37歲），為內地人，持雙程證來港旅遊。今早10時左右，他與10多名朋友參與行山團登山，詎料出發兩個多小時後發生慘劇。警方正調查事件，稍後會驗屍確定死因。

上水老婦意外由平台墮後巷 消防員爬梯拯救

前日（10日）下午4時許，警方接報上水龍琛路72號有人有人意外墮樓受傷。警方及消防員接報到場，在上址後巷一個較高位置發現一名姓陳的女子（66歲），她懷疑意外由平台位置墮下。網上片段可見消防員爬梯利用擔架將女事主運送落地面，再送往北區醫院治理。

美聯物業一周3間分店遭淋紅油 警列刑事毀壞案調查

美聯物業一周內三間分店遭人淋紅油。上周二（7日）北角英皇道14號地下美聯物業分店遭刑毀，不足一周，今日（12日）銅鑼灣禮頓道及大坑大坑道的美聯物業分店，早上9時許亦分別遭人淋紅油。警方列作刑事毀壞案調查。美聯物業回覆查詢，指已就事件報警，懷疑涉事人士已非美聯物業的員工。

願榮光禁令｜促Google下架 林定國：紅線清楚，難處係咪有人逼你

反修例歌曲《願榮光歸香港》被法庭頒令禁止在分裂國家、侮辱國歌、煽動等4項意圖下傳播。律政司司長林定國說，熱切期望Google回應和配合禁令，「無理由唔駛跟法律啩，難處係咪有人逼你呀？如果法庭命令供應商都唔願意去做，呢個公司聲譽問題嚟」。他又說，禁制令是禁止利用《願榮光歸香港》煽動港獨的行為，不應用「禁歌」字眼，笑言「唔通講都唔得咁荒謬咩⋯⋯本身係犯法嘅嘢，基本上唔觸及言論自由。」

母親節2024｜丈夫仔女一早到花墟買花 有花店稱人流較去年多2成

今日（12日）是母親節，不少市民選擇買花向母親表達謝意，位於太子的花墟一早就人頭湧湧。有花店負責人表示，今年人流較去年多2成，惟不敢力價，傳統花束康乃馨、玫瑰依然為今年大熱。

母親節2024｜丈夫仔女一早到花墟買花 有花店稱人流較去年多2成

今日（12日）是母親節，不少市民選擇買花向母親表達謝意，位於太子的花墟一早就人頭湧湧。有花店負責人表示，今年人流較去年多2成，惟不敢力價，傳統花束康乃馨、玫瑰依然為今年大熱。

母親節｜一家四口任護士 母難忘沙士兼顧家庭 贈女兒頸鈕喻傳承

5月12日除了是母親節外，亦是國際護士節，現職威爾斯親王醫院的姚麗萍與丈夫、兒子和女兒都是護士，一家四口在此日共同慶祝兩個節日。本港2003年爆發「沙士」，姚麗萍在威院8A病房對面的8B病房工作，工作繁忙又高危，在照顧病患同時，又要兼顧母親的職責，亦擔心染疫感染年幼的兒女，幸得丈夫配合，早晚分工分擔家庭重擔，終於捱過疫情。