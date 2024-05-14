英國安法控3男｜起訴書：涉監視羅冠聰劉祖廸等人　退役英軍執行

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子，涉違反英國國安法。西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書， 披露3人涉嫌在英國跟蹤監視被港府通緝的羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達和外號「攬炒巴」劉祖廸。



其中，袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）與衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯）的手機簡訊顯示，對於羅冠聰的監視在2021年起持續。



英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

起訴書提到，2023年中和同年12月，國際媒體廣泛報道港府懸紅通緝多名海外港人，當中部份居住在英國。警方調查發現，被告部份敵對活動早於「英國國安法」2023年12月生效前已出現，當中包括羅冠聰的監視。

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起訴書稱，根據袁松彪與衞志良的手機聊天紀錄，顯示由袁代表的港府駐倫敦經貿辦事處，與衞存在一定任務關係。對話中提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼，起訴方認為是「海外華人青年」等群體。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良），獲准保釋離開法院。（路透社）

劉祖廸和蒙兆達被指亦是目標

起訴文件又稱，袁和衞對話也反映，衞志良及另一被告、曾服役英國皇家海軍的Matthew TRICKETT，負責執行監視等任務，袁的手機並存有針對中國及香港政府的抗議人物照片。

另外，TRICKETT的手機被指存有執行監視、日期為2023年8月16日的紀錄，顯示他以「Pete」稱呼衞志良，會就行動向「Pete」報價後對方付款。 當中包括2023年8月對劉祖廸（Finn LAU）和蒙兆達（Christopher MUNG）的監視任務，時間在港府懸紅全球通緝後不久。

被起訴的37歲Matthew Trickett，在英國開設保安公司。（Matthew Trickett LinkedIn）

疑曾向香港經貿辦收取費用

TRICKETT的手機除有詳細的報價、成本及利潤紀錄，行動包括網上追蹤目標、檢查地址和敲門等。根據他與衛的對話，他曾向一名簡寫「ETO」的客戶收取任務費用，並就相關 細節向「Pete」提問，起訴書認為是香港經濟貿易辦事處「 （Hong Kong）Economic and Trade Office」。

TRICKETT的手機另存有部份監控報告，包括2023年8月對羅冠聰在倫敦的住址和工作地點進行了監控。此外，其手機也有曾參加倫敦市中心示威活動的抗議者圖片。

▼5月13日倫敦 被控違英國國安法二人離開法院▼

