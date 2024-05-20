關節喀喀聲！你肯定自己關節無退化？關節狀況、護關須知一一拆解

關節出現「喀喀聲」、簡單伸展活動都有難度、上落樓梯膝頭無力兼會痛、久坐後腰痠背痛？出現以上情況，你的關節可能已經提早退化！關節退化其實與年齡無關，經常久坐、低頭玩電話、肥胖或者經常做高強度運動，都有機會令關節加速退化。想知自己的關節是否已經開始退化，又想知如何及早照理關節，即睇內文測試一下。



中3徵兆關節已開始退化！即Check自己關節健康指數/程度

當人們提到關節退化時，往往只關注膝頭。除了膝頭，我們身體上還有許多其他關節部位，每個部位都可能出現退化性關節疼痛或軟骨磨損的問題。特別是負責承受重量的關節，例如頸椎、腰椎、髖關節和肩膀等部位，更容易受到影響。若不加以重視關節問題，可能會帶來嚴重後果。不止疼痛可能會逐漸加劇，影響日常生活，例如無法自如地行走、上下樓梯或享受任何體力活動。不僅如此，若關節問題持續惡化，可能需要更複雜和昂貴的治療方式，甚至可能需要進行手術！想知自己關節是否已出現退化問題，即做以下檢測！

1. 在日常活動時，是否經常感覺動作僵硬或不靈活，以及出現咯咯聲或其他奇怪的聲音？

2. 關節活動時有卡住或不順暢的感覺嗎？

3. 在上落樓梯時/走路時/做任何彎曲關節動作時，會感到疼痛或難以完成動作嗎？

4. 關節能夠屈曲的幅度有比以往減少了嗎？甚至受到限制？

5. 關節周圍，例如膝蓋骨兩側有腫脹、酸痛，甚至灼熱的感覺嗎？

6. 在休息或睡眠後仍感到關節疼痛或僵硬？

7. 你會經常脫臼或扭傷嗎？

8. 平日拿起偏重的物件時/做運動時有感到比以往無力甚至出現痛楚嗎？

9. 試用大拇指以5分力，在膝關節上下按壓，按壓時內側韌帶有痠痛的狀況嗎？

10.長期維持同一個動作，關節會感到酸痛嗎？

你有多少題答「是」？即Check 測試結果︰

0-2︰

恭喜你！你的關節很健康，但要注意關節也會隨著年紀老化，要注意及早保養關節狀態。

3-5︰

你的關節可能已經開始出現問題！建議多加留意關節健康，做簡單保健，例如伸展動作、食用適合日常保養關節的保健品。

6-7︰

你的關節健康已經響起警號！關節狀態比較弱，需要食用進一步修護關節的關節健康產品，治標治本解決關節問題。

>8︰

你的關節勞損情況嚴重！需要立即尋求解決方法，例如食用最全面解決關節問題的保健產品，甚至尋求醫生建議，避免情況惡化，患上無法逆轉的痛症/炎症。

關節退化不分年齡！關節一旦退化難以逆轉 及早保健為上策

不少人想到關節退化，就以為是上了年紀才會出現，其實除了隨著年紀增長，不良習慣都會引起關節退化，任何年齡人士都可能會出現關節問題！例如長期久坐、低頭族，又或者是高強度運動人士，就算年紀輕輕，都有更高機會出現關節退化，而且關節一旦退化就難以逆轉。

所以切勿等到關節出現問題或損傷才著手補救！越早保養關節，就可以減輕因年紀增長而出現的退化與疼痛。趁早使用補充品來維持關節健康，關節就可以Keep住年青！

高強度運動人士，關節軟骨容易磨蝕。

長期久坐、低頭族，使關節經常僵硬。

因肥胖長期負重，關節亦易出問題。

關節保健品點揀好？ 全面成分、全面系列針對不同需求

想改善關節不適，或者保養關節，選用關節保健品是方便而且有效的選擇，然而，市場上的關節保健品琳瑯滿目，該如何選擇最適合自己的關節保健品呢？關鍵在於保養品的成份是否無藥性，而且成份要夠全面！同時亦要了解自己的需求以及關節退化程度，究竟是初期的關節不夠潤滑、深度不適已明顯感到疼痛，還是同時伴隨肌力不足，才能全面針對所有關節問題，解決不適。

眾多關節保健品當中，全線美國製造的Move Free益節，以其全面成分和全面系列配方在市場上脫穎而出，其核心成分包括葡萄糖胺、軟骨素等，這些成分對於關節健康至關重要。Move Free益節系列不僅成分全面，還提供3款配方全而系列， 4合1 、5合1、7合1，能夠針對不同的運動量和關節不適程度，提供針對性的保健效果。並經臨床醫學實證，有助於舒緩關節不適#。同時99%受訪用家表示服用Move Free益節後，他們的關節狀況比服用前好*。 Move Free益節為不同人士提全面關節保健。

4合1特強關節配方：

其成份含葡萄糖胺，透明質酸，Uniflex 及軟骨素。

功效︰

📌促進關節軟骨回復、潤滑關節¹及軟骨改善關節僵硬

📌2星期助關節回復舒適²

適用人士︰

✔適合初期關節不適

✔平日長期使用電腦

✔不常運動

✔關節出現「喀喀」聲

✔適合日常保養關節需要

5合1特強關節配方：

除了葡萄糖胺、透明質酸、Uniflex 及軟骨素，額外添加MSM，具有減痛的特性。

功效︰

📌有助於減輕關節疼痛和不適感

📌促進骨膠原形成，令軟骨修復³

📌同時明顯減痛⁴

適合人士：

✔適合初期至深度關節不適人士使用

✔關節開始出現「喀喀」聲

✔需要經常長時間站立

✔平日會定期進行高強度的運動，如跑步、球類活動等，

✔需要加強保養關節

7合1補骨．健肌．關節全效配方：

除了葡萄糖胺、透明質酸、Uniflex 及軟骨素，也有MSM，具有明顯減痛的特性，更添加了鈣及維他命D3。

功效︰

📌全面強化骨胳、肌肉、關節⁵'⁶

📌促進行動力

適合人士：

✔適合有持續運動習慣人士

✔因肥胖長期負重

✔需長期站立

✔骨骼或肌肉酸軟無力人士使用

即入手！同關節疼痛講拜拜！

想關節健康不再「喀喀」聲，不再有疼痛困擾，就要趁早護關！即到以下網店，或門市入手！

萬寧︰https://bit.ly/4b5hsM5

屈臣氏︰https://bit.ly/3UdB7C7

HKTVmall︰https://bit.ly/4bb1boh

#Reyes-Izquierdo T, Phelan MJ et al., J Aging Res Clin Practice 2014; 3(4):223-228

*來自2023年2月使用Toluna平台對150名益節Move Free用家進行的調查

¹Wu, T., Gan, X., Cai, Z., Zhu, M., Qiao, M., & Yu, H. (2014). The lubrication effect of hyaluronic acid and chondroitin sulfate on the natural temporomandibular cartilage under torsional fretting wear. Lubrication Science, 27(1), 29–44

²臨床證實Uniflex 14日有效改善關節不適, Reyes-Izquierdo T, Phelan MJ et al., J Aging Res Clin Practice 2014; 3(4):223-228

³Jerosch J. Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids. Int J Rheumatol. 2011;2011:969012

⁴Usha, P. R., & Naidu, M. U. R. (2004). Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteoarthritis. Clinical Drug Investigation, 24(6), 353–363

⁵Charlotte B et al., The Effects of Vitamin D on Skeletal Muscle Strength, Muscle Mass, and Muscle Power: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, J Clin Endocrinol Metab, November 2014, 99(11):4336 – 4345

⁶Beaudart, C., Buckinx, F., Rabenda, V., Gillain, S., Cavalier, É., Slomian, J., Pétermans, J., Reginster, J., & Bruyère, O. (2014). The effects of Vitamin D on skeletal muscle strength, muscle mass, and muscle Power: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(11), 4336–4345

（資料由客戶提供）