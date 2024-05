關節喀喀聲！你肯定自己關節無退化？關節狀況、護關須知一一拆解

關節出現「喀喀聲」、簡單伸展活動都有難度、上落樓梯膝頭無力兼會痛、久坐後腰痠背痛?出現以上情況,你的關節可能已經提早退化!關節退化其實與年齡無關,經常久坐、低頭玩電話、肥胖或者經常做高強度運動,都有機會令關節加速退化。想知自己的關節是否已經開始退化,又想知如何及早照理關節,即睇內文測試一下。



中3徵兆關節已開始退化!即Check自己關節健康指數/程度

當人們提到關節退化時,往往只關注膝頭。除了膝頭,我們身體上還有許多其他關節部位,每個部位都可能出現退化性關節疼痛或軟骨磨損的問題。特別是負責承受重量的關節,例如頸椎、腰椎、髖關節和肩膀等部位,更容易受到影響。若不加以重視關節問題,可能會帶來嚴重後果。不止疼痛可能會逐漸加劇,影響日常生活,例如無法自如地行走、上下樓梯或享受任何體力活動。不僅如此,若關節問題持續惡化,可能需要更複雜和昂貴的治療方式,甚至可能需要進行手術!想知自己關節是否已出現退化問題,即做以下檢測!

1. 在日常活動時,是否經常感覺動作僵硬或不靈活,以及出現咯咯聲或其他奇怪的聲音?

2. 關節活動時有卡住或不順暢的感覺嗎?

3. 在上落樓梯時/走路時/做任何彎曲關節動作時,會感到疼痛或難以完成動作嗎?

4. 關節能夠屈曲的幅度有比以往減少了嗎?甚至受到限制?

5. 關節周圍,例如膝蓋骨兩側有腫脹、酸痛,甚至灼熱的感覺嗎?

6. 在休息或睡眠後仍感到關節疼痛或僵硬?

7. 你會經常脫臼或扭傷嗎?

8. 平日拿起偏重的物件時/做運動時有感到比以往無力甚至出現痛楚嗎?

9. 試用大拇指以5分力,在膝關節上下按壓,按壓時內側韌帶有痠痛的狀況嗎?

10.長期維持同一個動作,關節會感到酸痛嗎?

你有多少題答「是」?即Check 測試結果︰

0-2︰

恭喜你!你的關節很健康,但要注意關節也會隨著年紀老化,要注意及早保養關節狀態。

3-5︰

你的關節可能已經開始出現問題!建議多加留意關節健康,做簡單保健,例如伸展動作、食用適合日常保養關節的保健品。

6-7︰

你的關節健康已經響起警號!關節狀態比較弱,需要食用進一步修護關節的關節健康產品,治標治本解決關節問題。

>8︰

你的關節勞損情況嚴重!需要立即尋求解決方法,例如食用最全面解決關節問題的保健產品,甚至尋求醫生建議,避免情況惡化,患上無法逆轉的痛症/炎症。

關節退化不分年齡!關節一旦退化難以逆轉 及早保健為上策

不少人想到關節退化,就以為是上了年紀才會出現,其實除了隨著年紀增長,不良習慣都會引起關節退化,任何年齡人士都可能會出現關節問題!例如長期久坐、低頭族,又或者是高強度運動人士,就算年紀輕輕,都有更高機會出現關節退化,而且關節一旦退化就難以逆轉。

所以切勿等到關節出現問題或損傷才著手補救!越早保養關節,就可以減輕因年紀增長而出現的退化與疼痛。趁早使用補充品來維持關節健康,關節就可以Keep住年青!

高強度運動人士,關節軟骨容易磨蝕。

長期久坐、低頭族,使關節經常僵硬。

因肥胖長期負重,關節亦易出問題。

關節保健品點揀好? 全面成分、全面系列針對不同需求

想改善關節不適,或者保養關節,選用關節保健品是方便而且有效的選擇,然而,市場上的關節保健品琳瑯滿目,該如何選擇最適合自己的關節保健品呢?關鍵在於保養品的成份是否無藥性,而且成份要夠全面!同時亦要了解自己的需求以及關節退化程度,究竟是初期的關節不夠潤滑、深度不適已明顯感到疼痛,還是同時伴隨肌力不足,才能全面針對所有關節問題,解決不適。

眾多關節保健品當中,全線美國製造的Move Free益節,以其全面成分和全面系列配方在市場上脫穎而出,其核心成分包括葡萄糖胺、軟骨素等,這些成分對於關節健康至關重要。Move Free益節系列不僅成分全面,還提供3款配方全而系列, 4合1 、5合1、7合1,能夠針對不同的運動量和關節不適程度,提供針對性的保健效果。並經臨床醫學實證,有助於舒緩關節不適#。同時99%受訪用家表示服用Move Free益節後,他們的關節狀況比服用前好*。 Move Free益節為不同人士提全面關節保健。

4合1特強關節配方:

其成份含葡萄糖胺,透明質酸,Uniflex 及軟骨素。

功效︰

📌促進關節軟骨回復、潤滑關節¹及軟骨改善關節僵硬

📌2星期助關節回復舒適²

適用人士︰

✔適合初期關節不適

✔平日長期使用電腦

✔不常運動

✔關節出現「喀喀」聲

✔適合日常保養關節需要

5合1特強關節配方:

除了葡萄糖胺、透明質酸、Uniflex 及軟骨素,額外添加MSM,具有減痛的特性。

功效︰

📌有助於減輕關節疼痛和不適感

📌促進骨膠原形成,令軟骨修復³

📌同時明顯減痛⁴

適合人士:

✔適合初期至深度關節不適人士使用

✔關節開始出現「喀喀」聲

✔需要經常長時間站立

✔平日會定期進行高強度的運動,如跑步、球類活動等,

✔需要加強保養關節

7合1補骨.健肌.關節全效配方:

除了葡萄糖胺、透明質酸、Uniflex 及軟骨素,也有MSM,具有明顯減痛的特性,更添加了鈣及維他命D3。

功效︰

📌全面強化骨胳、肌肉、關節⁵'⁶

📌促進行動力

適合人士:

✔適合有持續運動習慣人士

✔因肥胖長期負重

✔需長期站立

✔骨骼或肌肉酸軟無力人士使用

即入手!同關節疼痛講拜拜!

想關節健康不再「喀喀」聲,不再有疼痛困擾,就要趁早護關!即到以下網店,或門市入手!

