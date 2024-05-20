創科基金驗樓課程疑違規　創科署：或涉刑事已轉交執法部門

政府於2018年推出「新型工業化及科技培訓計劃」，以資助本地企業員工或公眾接受高端科技培訓，有報道指該計劃下有科技驗樓課程，涉違規以未經政府批准的機構授課、授課地點與政府登記資料不符，並以向學員提供贈品作招徠。



創科署回覆時證實事件，指秘書處於本月8日去信「先機培訓學會」，要求機構就涉嫌違規解釋，同日暫時取消有關課程登記，由於投訴內容可能涉及刑事罪行，秘書處已將案件轉交執法部門作跟進。



香港驗樓師學會宣傳資料中所示，授課地點為旺角上海街美觀文化薈3樓。（香港驗樓師學會facebook圖片）

「新型工業化及科技培訓計劃」為創新科技署在 「創新及科技基金」下推出之計劃，以政府與企業以2：1配對形式，資助企業讓其員工接受高端科技培訓，該計劃亦為接受公眾申請的培訓課程，職訓局則擔任該計劃秘書處。

《明報》今日（20日）報道，在香港驗樓師學會網頁發現其舉辦的「科技驗樓專業文憑課程」，宣傳資料聲稱學員可申請課程編號PTIL/14/2023（RT）資助，更稱「2/3可資助實支6666元」，學員成功畢業可獲送市值8800元的紅外線熱成像檢測儀，多項資料與職訓局網頁不符，又指該課稱在去年3月曾開辦，報稱可申請課程編號「PTIL/19/2022（RT）」資助。

該報道引述創科署表示，香港驗樓師學會有限公司並非計劃下的培訓機構，亦未有舉辦以其名登記的課程。署方收到關於編號PTIL/19/2022（RT）課程的投訴。

創科署：月初已要求解釋 或涉刑事已轉交執法部門

創科署回覆《香港01》指，接獲投訴後，已作即時跟進。據秘書處資料，有關課程原訂今年7月2日至16日舉辦，由「先機培訓學會有限公司」登記為培訓機構，申請文件中並未有列出「香港驗樓師學會有限公司」為合辦或協辦機構，秘書處亦未有就更改上課地點或提供贈品等安排收到通知。

按《公開課程及專門設計課程指南》，培訓機構在未獲秘書處書面批准前，不應修訂已登記的公開課程；培訓機構的宣傳材料也需清楚列明課程收費，申請階段則需列明課程所有收費方案，且不會向申請者供現金等報酬。

創科署認為，有關課程或涉未經批准的培訓機構、未經批准更改授課地點，以及向課程申請者或申請公司提供現金或現金等值的報酬。直至本月8日，秘書處再去信「先機培訓」，要求其就涉嫌違規解釋，亦在同日暫時取消有關課程登記。由於投訴內容可能涉及刑事罪行，秘書處亦已將有關案件轉交執法部門作跟進。

培訓計劃是以發還款項方式發放資助，故學員完成培訓課程後，才需提交文件申領資助。惟有關課程尚未開始授課，故秘書處未有發放任何資助。

創科署又指，秘書處一直有就網上聲稱已登記培訓課程的宣傳進行抽查，會繼續按現有機制處理涉嫌違規的機構和課程，並加強抽查課程宣傳資料；視乎個別個案實際情況，會在有需要時將有關案件呈交執法部門作必要跟進。