嶺大收緊迎新活動指引　禁用「迎新營」字眼　派反性騷擾大使監察

去年多間大學迎新營接連爆出性騷擾醜聞。嶺大編委會近日在社交平台指，嶺南大學為學生社團舉辦迎新活動設立最新政策指引，當中活動名稱絕對不可使用「orientation camp」等字眼、活動計劃書須獲負責單位批准才可舉辦，活動期間亦須委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察情況。



未成年學生須家長同意才能參與校外活動

嶺大編委會指出，嶺南大學在上周四（16日）為學生社團舉辦迎新活動傳達一系列最新政策指引，主辦單位必須事先取得未成年學生的家長或監護人的書面同意，方可讓學生參與於校外舉行的活動。

禁用「迎新」字眼 須提交活動計劃書審批

校方亦規定活動名稱絕對不可使用「orientation camp」（迎新營）、「orientation activities」（迎新活動）等字眼。另外，所有活動必須事先向負責單位提交詳細計劃書並獲批准，方可在校內或以嶺大名義舉行及宣傳，否則將被禁止舉辦。

，嶺南大學本在周四（16日）為學生社團舉辦迎新活動傳達一系列最新政策指引（資料圖片 / 高仲明攝）

嚴禁「不雅遊戲或活動」及網上發布親密合照

編委會續指，新指引又包括主辦單位的全體負責人必須參加由學生事務處舉辦的「迎新培訓營」，並嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」。

活動期間須委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察情況，一旦發現任何不當行為，該大使有責任即時制止並向學生事務處報告。同時，為保護校方及學生個人形象，學生不應在社交媒體上公開發佈任何親密合照。