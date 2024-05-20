今日必看8分鐘｜家駒墳墓刑毀歌迷冒雨獻花｜伊朗總統死於空難

伊朗總統死於空難｜疑似現場高清照曝光 屍橫遍野燒至難以辨認

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，直升機在濃霧中於山區「硬着陸」。同機的阿卜杜拉希揚與7名隨扈同告罹難。

黃家駒墳墓刑毀｜深圳歌迷冒雨獻花 對事件感氣憤和不解

樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，被人用淋潑汽水及用鐵錘破壞，警方以涉嫌刑事毀壞拘捕兩名男子。事件轟動全城，Beyond成員及歌迷震怒，大批傳媒今日（20日）到華人永遠墳場繼續跟進。黃家駒墓碑仍然被白布圍封，雨水打濕歌迷送來的鮮花祭品，更顯淒涼。

旺角洗衣街老婦捲貨車底陷昏迷 消防救出送院搶救

旺角發生交通意外。今（20日）午4時許，據報一輛貨車在洗衣街31號對開、近麥花臣遊樂場意外撞倒一名老婦，傷者被捲入車底，陷入昏迷。救援人員到場設法營救女事主，多名消防員爬進車底了解，最終成功將事主救出送往伊利沙伯醫院搶救。現場所見，馬路留有血路。警方正調查事件。

荃灣公眾貨物裝卸區貨物冒煙 疑為防潮用品遇雨水產生化學反應

荃灣發生冒煙事件。19日晚上9時許，消防接獲報案指，位於永順街3號的海事處藍巴勒海峽公眾貨物裝卸區，一個露天位置突然有一堆疑為雜物的物件，冒煙及產生火花。消防趕至現場，發現上址一板相信是防潮用品的貨物，正在冒煙。初步懷疑因天雨關係，雨水與防潮用品產生化學反應，因而冒出白煙。及至20日凌晨時份，上址仍有白煙冒出，消防在旁監察情況，並開喉戒備。消防人員在於附近位置開喉射水撲救，又使用大量水浸泡涉事的防潮用品，用作降溫，直至其不再冒煙。人員最終於凌晨零時49分成功將火救熄，事件中無人受傷。

大埔碗窰路小巴溜前鏟上草堆後翻側 女乘客下車時跌倒受傷送院

今日（20日）上午9時許，一輛小巴於大埔碗窰路近怡翠山莊三期對出位置翻側。65歲姓嚴男司機駕駛23K路線專線小巴，由碗窰往大埔墟方向行駛，當時載有一名47歲姓梁女乘客。小巴駛至怡翠山莊三期對出小巴總站停下，女乘客到站下車，男司機亦下車。豈料小巴突然溜前，失控鏟上草堆後向左翻側。事件中女乘客下車時跌倒，腰部受傷被送往那打素醫院治理。警方正調查事故成因。

葵涌貨櫃碼頭南路凌志自炒甩轆 司機蹤杳

葵涌發生車禍。清晨6時許，一輛凌志房車沿貨櫃碼頭南路往荃灣方向行駛，途至近二號迴旋處時，突然失控自炒埋爛，繼而全車打「白鴿轉」，頭轆飛脫，車頭盡毀。其他駕駛人士見狀，恐車內有人被困，遂代為報案。救援人員到場時，車內已空無一人，司機不知所終。警方正調查事件。

彩雲邨黑漢捱斬宵夜跌滿一地 刀手登車逃走疑於清水灣道焚車毀證

黃大仙發生傷人案。凌晨近1時，據報一名51歲男子，在彩雲邨瓊宮樓對開停車場取車時，突然有一輛可疑車輛靠近，旋即有兩名刀手落車，持刀向事主追斬。兩刀手得手後跳上私家車，往扎山道方向逃去。事主同行女性友人報案，傷者手、腳及背受傷清醒，救護員為他包紮傷口後由救護車送往觀塘聯合醫院治理。警方封鎖現場調查，在事主的吉普車旁邊，發現有數盒熟食跌滿一地，相信事主當時購買宵夜後遇襲。事隔約半小時，有人報案指發現一輛私家車，在清水灣道近大學道一段行人路上起火。消防到場開喉將火救熄，調查後認為起火原因有可疑。警方相信火燒車事件與斬人案有關，疑刀手行出後焚車滅證。警方正追查涉案人士下落，並正了解行兇動機。消息指傷者有14K黑社會背景，上月曾與另一黑幫起爭執。

旅客斜背包鏈條呈金黃色太搶眼？ 廣州海關截查揭為999純金製成

廣州海關近日在廣州白雲機場查獲2名旅客違規攜帶黃金製品入境，他們以斜背包鏈條作掩飾，實際為黃金製成的鏈條，黃金含量達99.9%，總重799.4克。

侍應安排2人坐4人枱 食客被經理寸爆公審：返內地食嘢消費有原因

近來不少港人會在周末或假期回內地消費飲食。有網民早前在下午茶時段，到小西灣1間冰室約了客人用膳，當時他帶着一個紙箱，侍應遂安排2人坐4人枱。可是，經理突然走來指他「你放個箱喺個位度，陣間有人黎你要拎走喎，你一個人坐咁多位」。樓主認為是侍應安排，而非他自己霸4人枱，不憤被經理指責，就算對方明知錯也「死撐」，遂在網上發文公審，認為今時今日這樣的服務態度，難怪香港人「走晒上大陸食嘢消費，其實真係有原因」。不少網民認為他應「起身走人」、「你窒返佢你間舖會滿座再講囉」。不過也有人認為樓主小題大做，「果然係投訴之都」。