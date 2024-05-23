東區醫院30職員用膳後不適 兩餐廳今暫停營業清潔 午市提供飯盒
撰文：梁祖兒
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東區醫院周三（22日）接獲報告，有職員周二（21日）午膳進食購自兩間醫院餐廳的食物後同日陸續腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，涉及約30名不同部門職員。
院方要求餐廳承辦商今日（23日）暫停服務深層清潔，今午所見，涉事餐廳外貼出告示指暫停營業一天，有需要可往院內其他餐廳，而午市時段，承辦商會在飯堂外走廊提供外賣飯盒服務。 院方指，已將事件通知衞生防護中心和食環署，醫院感染控制組初步向部分同事了解情況，並指示相關部門在職員公用空間及洗手間進行清潔消毒。
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醫管局昨公布，東區醫院已將事件通知衞生防護中心和食物環境衞生署。為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行深層清潔。
同時，醫院感染控制組已經初步向部份同事了解情況，並指示相關醫院部門在職員公用空間及洗手間進行清潔消毒。
東區醫院非常關注事件，已透過早期事故通報系統，將事件呈報醫院管理局總辦事處。
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