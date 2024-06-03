二次詐騙｜先中拆單騙案再中追討騙局　港男損失81萬：我蠢到極

網上詐騙手法層出不窮，最近網上社交平台興起「二次詐騙」，即透過利用苦主首次被騙後，朝思暮想追討欠款的心理，再設下騙局，聲稱可協助追回相關款項。今年暫錄得六宗個案，受害人之一的陳先生現身警方記者會，講述誤墮網上拆單騙案後，便在網上社交平台發現相關廣告，詐騙團隊便謊稱騙款已被存入澳門的賭場，並提供一條假冒賭場的網上連結，稱只要開戶及注入資金，再跟隨指示對賭，便可取回騙款。最終陳先生信以為真，直至兩次提款不果後，方知再度受騙，結果兩次合共被騙取約80萬元。他回想起經歷亦無奈說︰「我都覺得自己蠢得好緊要。」



警方資料顯示，今年首季的科技騙案為7,596宗，即每17分鐘就發生一宗，而涉及款項16.2億元；即相比去年同期，分別增3.2%及95%。換言之，騙案數量保持平穩，但涉及款項卻大幅飆升。



警方網絡安全及科技罪案調查科舉行記者會，提醒市民要留意「二次詐騙」。（黃浩謙攝）

今年首5個月錄6宗「二次詐騙」 中醫師損失630

截至5月底，本港今年錄得六宗「二次詐騙」個案，涉款共800萬元。其中一名69歲中醫師，原本打算在網上賺取佣金，卻被騙取逾100萬元，其後再誤信假冒律師團隊可追討騙款，再度損失逾500萬元，先後兩次共損失630萬元，為今年同類型個案中損失最高。

記者會上，陳先生以電話訪問形式講述被騙經過。（警方提供相片）

網上發現有追討騙款服務 信騙徒可用5G技術追討損失

另一名受害人陳先生（化名）在上周三（5月29日）在警方的記者會中，親自分享被騙取約80萬元的經歷。

陳先生為一名自僱人士，他於去年7月誤墮網上拆單騙案，損失超過60萬元，其後他再在網上社交平台，喜見有廣告聲稱可協助追討騙款，於是與詐騙團隊內的假冒律師及IT專家聯絡，其後被告知可透過5G技術追討損失︰「你係一個好適合我追討嘅對象。」

稱騙款被存入澳門金沙賭場 需開戶存入資金跟指示對賭

陳先表示，詐騙團隊又聲稱，已調查得知騙款存放在澳門的金沙賭場，並發送一條假冒賭場的網站連結，只要設立帳戶及存放資金，每日在指定兩個時間，跟隨團隊的指示操作，便可取回所有騙款。騙徒更率先示範對賭，每次均取得勝利，而陳先生的銀行戶口，「果然」在15分鐘後存入2,000元，成功取得陳先生的信任。

他引述騙徒當時說︰「呢個係我哋技術，呢啲技術係對方絕對察覺唔到。你只繼續入錢，繼續同佢哋用呢個技術對賭，之後你就可以攞返晒被詐騙嘅錢。」

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與此同時，詐騙團隊更巧妙把握苦主焦急取得騙款的心理，在通訊軟件Line成立的群組中，不斷分享成功個案及轉帳的截圖。陳先生說：「佢會話我退出喇，你哋慢慢玩啦」，讓苦主不虞有詐，甘願匯款至賭場的戶口，直至陳先生某日申請提款被拒，終開始起疑。

兩次無法提款方知受騙︰我都覺得自己蠢得好緊要

不過當時詐騙團隊解釋，由於提款的金額超出上限，需要先提交罰款方可提款。陳先生再次信以為真，但仍無法提款，團隊又稱他早前的操作曾出錯，以致數據不一致。至此陳先生終於失去信任，想起可尋求朋友的意見，才驚醒再損失21萬元。「我有個會計朋友，佢話唔妥喎。你第一次畀人呃，你第二次都係咁樣嘅？哎呀，我先至醒，拒絕再入錢畀佢。」

詐騙團隊發現陳先生識破騙局後，不久便移除所有對話記錄及假賭場網站。陳先生一周後決定報警求助，惟警察當時回應指難以調查，只能夠幫忙備案。

幫我跟進嗰位警務人員話，你真係蠢得好緊要。我都覺得自己蠢得好緊要。 詐騙受害人陳先生

心理學家︰苦主跌入沉沒成本效應 美國研究18%再被騙

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，二次詐騙的團隊透過塑造專業的形象，利用受害人的無助心態，為他們帶來二次傷害，因此尤其重視相關案件，並會不斷在網上巡邏，通知社交媒體移除虛假專頁，例如各平台去年便已移除約8,000個。而警方亦由去年底開始，留意到二次詐騙手法在網上非常活躍。

警察臨床心理學家馮浩堅續指，二次詐騙在世界各地相當普遍，根據美國最新的研究，投資騙案的受害人，當中17.8%會第二次再被騙。他解釋，苦主朝思暮想祈求取得騙款，為心理尋求一個交代，以致跌入「沉沒成本效應」，即明知道騙款難以取回，但當得悉有機會追討時，便會願意投入更多成本。

就好似你跌咗入水，突然間有人掉水泡畀你。你一定會捉住佢，會好想相信佢。 警察臨床心理學家馮浩堅解釋二次詐騙成功原因

陳純青又指，在現行的法律框架下，受害人必須經過法律程序，才可追回損失，因此若有任何人聲稱可通過科技手段追討騙款，便必須要提高警覺。馮浩堅亦提醒說︰「如果有一樣嘢，你覺得好到難以置信，咁可能你要諗嗰樣嘢根本唔存在。」

首季科技騙案涉款同比增95%

警方提供的資料顯示，今年首季的科技騙案為7,596宗，涉及款項16.2億元；而去年同期則為7,361宗，涉款8.3億元，即分別增3.2%及95%。據了解，由於今年初曾發生一宗跨國公司騙案涉及2億元，以致相關個案的數字保持平穩，款項卻大幅提升。

警方並指，多個科技罪案的類型錄得下跌，惟網上投資騙案顯著升幅，今年首季錄得979宗，較去年同期上升55%，而涉款6.9億元更升1.28倍。網上帳戶騎劫案亦由去年底開始活躍，至今年首季亦錄得915宗，較去年同期85宗上升9.7倍，涉款2,700萬元，激增約20倍。

提防網上假冒專業人士／法律團隊騙案貼士︰

