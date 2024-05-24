工聯權委：最低工資基數過低跑輸通脹　未能與基層分享經濟成果

行會早前接納最低工資委員會新最低工資機制，引入與通脹及經濟增長掛鈎的方程式，並實行「一年一檢」。工聯會權益委員會今（24日）表示，最低工資的基數仍然過低，指2011年至今甲類消費物價指數累計達44.7%，按新機制計算，最低工資應為42.9元，但實際只加至40元，屬跑輸通脹。該會又認為，方程式中「共享經濟繁榮因素」門檻過高，料底層工友未能真正分享經濟發展成果。



工聯會權益委員會今（24日）表示，最低工資的基數仍然過低，指2011至今甲類消費物價指數累計斥44.7%，最低工資應要是42.9元，但實際只加至40元，屬跑輸通脹。（工聯會提供）

試算「共享經濟繁榮」指標 大多時為負數或近0%

工聯會權益委員會今回應最低工資方案，指最低工資由2011年28元，加至2023年40元，累計升幅為42.9%，但同期甲類消費物價指數累計升幅已達44.7%，即一直跑輸通脹，用方程式計算，今年最低工資的水平應要達時薪42.9元，故認為方程式仍未解決最低工資水平的基數過低的問題。

方程式中「共享經濟繁榮」因素為最近一年的實質本地生產總值的增長率，減去最近十年的實質本地生產總值平均增長率，乘以20%，如得出數字大於1%，就會封頂，下限則為0%。按該會計算，由最低工資實施的2011年至2023年間，大部份年份的「共享經濟繁榮」部分為負數或接近0%，即按實際上未能有效分享經濟成果。

行會批准最低工資委員會的建議。（廖雁雄攝）

批領最低工資打工月薪低於綜援金 反映在職貧窮問題

工聯權委主任丘燿誠表示，雖然方程式將下限鎖定於0%，經濟不景的情況下可避免減薪，但分享經濟的部份門檻相當高，底層工友大多數時間都分享不到經濟成果。該會建議可考慮將計算比率合理調升，讓底層工友更好、更有效地分享經濟發展成果。

香港護衛及物業管理從業員總會副主席王志雄表示，按社援指數估算，2024年的四人家庭的平均每月綜援金額已達18,660元，若以最低工資42.9元，一個4人家庭中兩人全職工作，工作26天計算，每月收入僅有 17846.4元，仍低於綜援水平813.6元，同時也跌入貧窮線。

他稱數據反映勞動付出與收入不成正比，造成在職貧窮的問題，建議調升最低工資水平的基數，確保底層工友生活質素，也可鼓勵邊緣勞動力重投市場。