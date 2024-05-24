生育率｜卓永興：2萬元獎勵金引起社會討論　鼓勵大眾提出突破點

香港生育率持續下跌，2020年更首次出現死亡人數比出生人數多的現象。政務司副司長卓永興今日（24日）出席由家計會和港大社會工作及社會行政學系合辦的生育講座時，列舉了數項政府對提升生育率的突破性政策，包括為期3年，斥資近23億元的2萬元新生嬰兒獎勵，他認為獎勵金成功在社會引發大眾對生育的討論，期望社會可多就生育問題提出突破性想法，現時已收到逾1.6萬合資格的申請，並已向約1.5萬的申請者發放獎勵金，合計逾3,500萬元。



香港生育水平在過去30年間下跌 2022年現歷史新低

家計會和香港大學社會工作及社會行政學系今日舉行「育與不欲：再思計劃生育」論壇，政務司副司長卓永興在致辭時指出，香港的生育水平在過去30年呈現下跌趨勢，每年的活產嬰兒數目由1991年的約68,000名下降至2022年的約32,000名，為歷史新低，因此政府近年提出突破性的生育政策，望可締造有利的育兒環境，從而提升家庭生育的意願。

卓永興：獎勵金倡議金額原是1萬 政府拍板2萬是一突破

他表示，第一項鼓勵生育政策是2萬元新生嬰兒獎勵金，他形容這筆獎勵金是政府對新生兒的「心意」和「利市」，同時讓社會明白政府支持新生家庭的養育，計劃暫定為期3年，總開支為22.86億元。他透露立法會、社會各界其實在多年前向政府提出此建議，當時倡議的金額為1萬元，而現時最終獎勵金定為2萬元，他認為這是突破性的。

他續指，獎勵金從申請到發放，只需約兩星期，現時已收到逾1.6萬合資格的申請，並已向約1.5萬的申請者發放獎勵金，合計逾3,500萬元。他強調，政府不是期望用2萬元的獎勵金，便可大大提升市民的生育意欲，不過，他認為獎勵金已成功在社會掀起大眾要否生育的討論。

政務司司長卓永興表示，政府並不是期望2萬元的獎勵金可即時令大量市民願意生育，現時獎勵金可引起社會討論生育問題已屬成功。（梁祖兒攝）

「家有初生」、「家有長者」家庭可優先攪珠揀居屋、綠置居

至於第二個政策則是與房屋有關的，卓永興表示，在居屋和綠置居的申請中，已預留共40%的房屋予「家有初生」和「家有長者」家庭，讓其在3年限期內，可優先攪珠揀樓；而在去年10月起，有初生嬰兒的公屋家庭申請，其輪候時間可減少1年，他透露截至今月20日，已有約1,100個相關家庭的公屋輪候時間縮減少1年。

他重申除了政策外，社會風氣和價值觀對生育意欲都有重大影響，他鼓勵社會可多為香港生育問題尋找突破點。