西貢三人去年農曆新年玩獨木舟遇險獲救 兩關員獲頒救生嘉許狀
撰文：洪芷菁
出版：更新：
香港海關今日（26日）在社交平台分享，有兩名關員在去年農曆大年初六（即1月27日）傍晚在清水灣大廟灣一帶執勤期間，合力拯救有三名乘坐獨木舟無助地漂浮海上的市民。兩名關員今日獲頒授救生嘉許狀，以表揚其英勇行為。
香港海關今日在社交平台（26日）分享，為打擊海路走私並守護香港，香港海關海域行動課人員，全年無休地堅守崗位，除在繁忙的本港水域內進行反走私巡邏，期間亦可能遇到不同突發海上事故，需要人員快速應變及提供協助。
海關續指，在去年農曆大年初六傍晚，當海域行動課人員駕駛高速截擊艇在大廟灣一帶執勤期間，先後發現有市民乘坐三艘獨木舟，而當時風高浪急，只能在海面上無助地漂浮，並一度被海浪蓋過。海關表示，海關人員立即上前施以援手，最終合力拯救了三名市民安全送返岸上。
海關表示，在事件中英勇救人的高級關員梁家駒及關員陸家朗於昨日（25日）獲香港拯溺總會頒授救生嘉許狀，以表揚他們在海上拯救性命的英勇行為。
西貢牛尾灣珊瑚覆蓋全港之冠 團體憂獨木舟威脅生態 促劃保護區好巿民獎｜西貢6船長怒海救起37獨木舟泳客 獲「全年好市民獎」尼格風球｜8號風球下杏花邨風勢增強現湧浪 有人出海划獨木舟訓練場所長期關閉 獨木舟港隊失戰奧運機會 港將：被疫情玩弄賭王何鴻燊捐160萬元予母校皇仁 翻新大潭獨木舟營建天文觀測站