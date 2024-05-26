西貢三人去年農曆新年玩獨木舟遇險獲救　兩關員獲頒救生嘉許狀

香港海關今日（26日）在社交平台分享，有兩名關員在去年農曆大年初六（即1月27日）傍晚在清水灣大廟灣一帶執勤期間，合力拯救有三名乘坐獨木舟無助地漂浮海上的市民。兩名關員今日獲頒授救生嘉許狀，以表揚其英勇行為。



香港海關今日在社交平台（26日）分享，為打擊海路走私並守護香港，香港海關海域行動課人員，全年無休地堅守崗位，除在繁忙的本港水域內進行反走私巡邏，期間亦可能遇到不同突發海上事故，需要人員快速應變及提供協助。

海關續指，在去年農曆大年初六傍晚，當海域行動課人員駕駛高速截擊艇在大廟灣一帶執勤期間，先後發現有市民乘坐三艘獨木舟，而當時風高浪急，只能在海面上無助地漂浮，並一度被海浪蓋過。海關表示，海關人員立即上前施以援手，最終合力拯救了三名市民安全送返岸上。

海關表示，在事件中英勇救人的高級關員梁家駒及關員陸家朗於昨日（25日）獲香港拯溺總會頒授救生嘉許狀，以表揚他們在海上拯救性命的英勇行為。