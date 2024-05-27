林黛獨子爭產案｜資深大律師清洪稱獲贈財產　求判遺孀遺囑無效

已故四屆亞洲影后林黛的獨子龍宗瀚，於2022年尾因發性心臟病逝世，終年59歲，並遺下大筆遺產。其「契爺」資深大律師清洪上周五（24日）入稟高院，指龍曾透露與妻子關係不好，為免遭分家產而未有離婚，更於2009年尾簽訂遺囑以將遺產全數留給清洪。惟其遺孀在龍逝世後，聲稱持有另一份於2010年初簽訂的遺囑，指她才是丈夫遺產唯一執行人。清洪質疑「契仔」在短時間內改立遺囑並不合理，故指遺孀須證明該遺囑的真實性，及要求法庭頒令遺孀持有遺囑無效，將遺產管理令頒予他。



原告為資深大律師清洪；被告為龍宗瀚遺孀Lam Chi Ying Suichun。入稟狀透露，龍宗瀚為已故亞洲影后林黛和龍繩勳的獨子，其祖父龍雲於1927至1945年雲南省政府主席，其外祖父程思遠是前全國政協副主席。

資深大律師清洪聲稱獲贈「契仔」龍宗瀚的遺產，求法庭認證。（張浩維攝）

龍宗瀚曾在清洪律師樓學習

入稟狀指，龍宗瀚與清洪於90年代經朋友介紹相識。當時龍宗瀚剛離開懲教署工作，在清洪的鼓勵下到城大修讀法律，放假時更會到清洪的大律師事務所學習，惟龍宗瀚最後因未能通過相關考試而未有投身法律界。

在阮雲道法官見證下上契

清洪和龍宗瀚此後一直保持密切關係，2005年正式上契，該儀式在高院法官阮雲道見證下所進行。清洪指出，龍宗瀚在多年來不曾向他正式介紹被告的身份，記得有一次龍曾指着被告說是其妻子，透露兩人關係疏離並分開居住。

主動提及把遺產全贈清洪

及至2009年12月15日，龍宗瀚到大律師事務所找清洪，提及他與原告的關係惡化，基於他從父親繼承了大筆遺產，他不想分家產而未有離婚。龍宗瀚更主動表示欲訂立遺囑，將其遺產全數餽贈予其視之為父的清洪，並於同日在清洪兩名秘書見證下簽署遺囑。此後，兩人仍一直維持密切聯繫，每月均會見面數次。清洪另透露，龍宗瀚生前曾與多人發展婚外情。

龍未透露會另立遺囑

入稟狀續指，龍宗瀚於2022年11月13日突然離世，此前從未向清洪表示會另立遺囑。龍宗瀚的一名姓麥並任法律文員的好友亦表示，龍宗瀚再沒有訂立其他遺囑。清洪遂打算在喪禮完成後登記承辦遺囑，惟麥後來告知清洪，被告聲稱持有龍於2010年1月11日簽訂的遺囑，現存於寓所的保險箱內，尚未閱覽遺囑內容。

清洪稱他與龍宗瀚是在已故前高院法官阮雲道的見證下上契。(資料圖片)

被告去年稱是遺產的唯一執行人

及至2023年5月23日，被告透過律師去信清洪，自稱她是龍宗瀚遺產的唯一執行人，並附上遺囑副本。該遺囑顯示由上述麥姓好友和一名律師見證下簽訂，列明龍宗瀚撤銷過去訂立的遺囑，將2010訂立的才是其最終的遺囑，指明由被告作為遺產執行人。

麥去年改口稱記起曾做遺囑見證人

清洪指出，2010年的遺囑僅在2009年遺囑訂立後的數周後訂立，質疑此舉不符合邏輯。再者，龍宗瀚在其離世前從未向他提及其意願有所改變。另麥初時亦稱龍宗瀚沒有其他遺囑，但2023年5月才改口稱記起他是2010年遺囑的見證人，清洪認為此說法並不可能。

求頒令被告持有2010年的遺囑無效

因此，清洪要求被告必須證明龍宗瀚清晰明白2010年遺囑並簽署，而麥和另一名律師確實見證該遺囑簽訂等。清洪亦要求法庭頒令2010年的遺囑無效，並根據2009年的有效遺囑，將遺產管理令頒予清洪。

案件編號：HCAP18/2024