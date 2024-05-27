今日必看8分鐘｜自動車牌識別揭司機販毒｜多拉A夢主題輕鐵站曝光

自動車牌識別系統揭尖沙咀私家車司機涉販毒 警拉人檢可卡因K仔

警方利用自動車牌識別系統在尖沙咀執勤期間，偵測到一輛私家車的登記車主目前已被停牌，揭發車內有少量懷疑可卡因及懷疑氯胺酮，市值約2.8萬元。37歲姓翟司機涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

犯罪集團誘印傭開戶口洗逾1000萬元黑錢 警拘6男14女

洗黑錢集團報酬利誘外籍家庭傭工開立銀行戶口，清洗及接收犯罪得益。警方前日（25日）鎖定集團拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，涉嫌「串謀洗黑錢」，部分人士有黑社會背景。涉案的17個傀儡戶口至少涉及39宗詐騙案件，清洗高達1000萬港元犯罪得益，當中包括網上購物騙案、墊支款項騙案及網上情緣騙案等。

大美督印度籍女子騎單車落斜失控 猛撼閘杆送院不治

大埔發生涉及單車的致命意外。今（26日）晚約7時，一名女子騎單車沿船灣淡水湖水壩斜路落斜，途至近大美督路、近水上活動中心及白普理賽馬會青年旅舍附近時，失控「自炒」撞向一出入口的閘杆，重創昏迷，途人見狀慌忙報警，惜事主由救護車送院搶救後，證實不治。據了解，女死者30歲，印度籍，持有香港身份證。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-3800 與調查人員聯絡。警方指，女事主據報失控撞向一閘杆，她胸口受傷，昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，於晚上8時12分被證實死亡。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。

新竹大廈深夜火警 2消防員因濃煙迷失方向 氧氣瓶耗盡倒梯間亡

台灣新竹市東區一棟住宅大樓昨日（26日）深夜發生火警，2名分別39歲及34歲的男消防員協助住戶疏散時，因濃煙過大迷失方向，最後氧氣瓶耗盡，倒卧樓梯間殉職。

垃圾徵費暫緩｜政府稱押後理由充分 6月向公屋戶派指定袋半年

一再拖延的垃圾徵費，政府今日（27日）下午由副政務司司長卓永興率領一眾環保官員出席立法會的聯席會議。卓永興首先發言，表示環境及生態局局長謝展寰建議暫緩實施垃圾徵費，不在8月1日推行﹐已向行政長官報告，將會刊憲廢除之前所定的生效日期。會議結束後，卓永興和謝展寰會見傳媒。問到會否要問責，卓永興則稱代謝展寰回答，指對方盡心盡力，兩次押後也有充分理由，今次暫緩亦然，政府是支持謝展寰工作。

垃圾徵費｜環團反對押後令市民無所適從：過去5個月環保大推進

對於消息指出，垃圾徵費可能無限期押後。環團綠色和平項目主任譚穎琳表示，過去5個月以來，香港準備迎接垃圾徵費，在環保配套方面有大幅推進， 眼見回收設備逐漸增多，不應在這時就取消，令市民更加無所適從，「辜負咗大家一路以嚟嘅付出同寶貴嘅意見。」她又提到，政府現時著重於增設回收設施，但其他很多物質都不能被回收，比起回收設施更應著重於源頭減廢。

大坑西邨重建｜居民稱已申司法覆核 促公開市建局與平民屋宇協議

全港現存唯一私營租住資助屋邨大坑西邨即將清拆重建，今日下午（26日）大坑西原居民暨居民申訴組舉行居民大會，有未遷出及已遷出居民出席，要求平民屋宇有限公司及市建局確實回遷權及安排後續租金津貼。申訴組成員表示，已申請司法覆核，要求公開市區重建局與平民屋宇簽訂的合作備忘協議。

多啦A夢主題輕鐵站曝光 經典藍白紅配襯 列車設粉紅「隨意門」

睽違12年的《多啦A夢》展覽今年７月再次在港舉行，港鐵公司將與主辦單位合作，將屯門輕鐵兆康站三號月台，變身為「多啦Ａ夢主題月台」，以經典藍、白、紅配色佈置。另外，港鐵又以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題，為三架輕鐵、東鐵、機場快綫列車換上新裝，讓廣大市民打卡留影。