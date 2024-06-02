創刊38年《Hi Fi音響》月刊7.5出版最後一期　將轉至數碼社交平台

《Hi Fi音響》5月31日公布「月刊」快將停刊，於今年7月5日出版最後一期（458） 後，會轉到數碼社交平台，為音響及影音愛好者提供影像及文字的產品評測、推介及各種相關資訊。



《Hi Fi 音響／HiFi Review》為音響及音樂評論刊物，以月刊形式發行。（《Hi Fi音響》網站截圖）

於1986年創辦 史上首次發表中文音響產品評論

《Hi Fi音響》月刊於1986年由雷明創辦，據公司網站介紹，雷明從事古典音樂、唱片及音響產品評論工作40多年，早於1950年代初已於《華僑日報》附屬的雙周刊上發表有關評論文章，更是史上以中文發表音響產品評論文章第一人。而總編輯何森於38年前協助雷明創辦月刊，由於懂日語，過去40年來他不斷為本地發燒友帶來許多最新最流行的日本發燒情報。

音樂版編輯則由劉志剛擔任，他於1990年加入《Hi Fi音響》迄今34年。劉志剛曾習大提琴及聲樂，亦定期為香港電台第四台作口述音樂評介，協助康文署及一些藝團推廣古典音樂欣賞，以及於明報週刊及號外雜誌發表古典音樂評論。

《Hi Fi音響》上月尾（31日）公布「月刊」快將停刊，於今年7月5日出版最後一期（458） 後，會轉到數碼社交平台。（《Hi Fi音響》停刊啟事）

停刊原因：兩編輯欲退休 媒體模式轉變

《Hi Fi音響》公告稱，鑑於何森及劉志剛，先後表明其退休意願，加上媒體模式及生態的轉變，公司經慎重考慮後，決定於今年7月5日出版之第458期《HiFi音響》後，即為月刊正式畫上句號。公司表示，往後的日子，《HiFi音響》將全力轉往數碼影像平台及網上社交媒體之上，並表示會本著雷明創辦「HiFi音響」的務實、求真作風，繼續為音響及影音愛好者，提供影像及文字之產品評測、推介及各種相關資訊。