炭爐邊爐「一味靠滾海鮮四季火鍋」被釘牌 涉擅改加熱設備燃料
撰文：洪芷菁
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食環署今日（4日）公布，土瓜灣食肆「一味靠滾海鮮四季火鍋」持牌人因未經准許而更改加熱設備所用的燃料類型，屢次違反《食物業規例》，今日被取消牌照，須即時停業。
兩年違例六次須即時停業 《無間道2》取景地鴻福海鮮四季火鍋原址
食環署今日公布，土瓜灣一間食肆「一味靠滾海鮮四季火鍋」持牌人因未經准許而更改加熱設備所用的燃料類型，屢次違反《食物業規例》，今日被署方取消牌照，須即時停業。該食肆位於落山道86號C及D地下。該食肆原名為「鴻福海鮮四季火鍋飯店」，開業已超過30年。該處因擁有全港為數不多的炭爐火鍋加燒烤，加上是電影《無間道2》場景，一直以來人氣頗盛，
食環署表示，有關食肆持牌人因上述違例事項，去年9月及10月兩次被法庭定罪，共罰款5,500元。署方指，根據違例記分制記下持牌人15分，食肆因此被取消牌照。該持牌人亦因相同違例事項，於2022年7月至去年6月期間4次被法庭定罪，共罰款6,600元，因而被記下30分，並於去年1月至2月期間和10月分別被暫時吊銷牌照7天和14天。
發言人提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。持牌食物業處所須在處所的顯眼處展示其牌照及已領有牌照的告示，以資識別。此外，市民亦可瀏覽食環署網頁查閱持牌食物業處所名單。
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