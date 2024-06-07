One Love Asia Festival稱因天氣改期　鄭泳舜質疑有個別原因

首次登陸香港、被譽為亞洲最大型音樂盛事的「One Love Asia Festival」，臨時改期、改地點及出場歌手。民建聯立法會議員鄭泳舜今（7日）質疑除天氣外是否有其他原因，「天文台最多都係預測九日」，他認為應對已預訂機票及酒店的旅客作部份補償。



鄭泳舜認為，「One Love Asia Festival」改期改場地改歌手，主辦方原額退款是基本要求，亦要為預約了酒店、機票的海外歌迷補償部份金額。（馮子健攝）

「One Love Asia Festival」原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，不過主辦方突然改期，日期亦改為6月29日至7月1日，歌手安排亦有大調動，天后級歌手孫燕姿、徐佳瑩被換成香港歌手容祖兒、湯令山，Mirror成員出場日期亦改變，已買門票的歌迷大失預算，部份甚至預訂了機票酒店，臨時要改期。

民建聯立法會議員鄭泳舜今日在港台《千禧年代》中表示，對主辦方短時間內更改時間、人物及地點不滿，他質疑如何知悉兩星期後會落雨，「天文台最多都係預測九日。」他指六至八月為本港雨季，主辦方亦具豐富經驗，認為解釋不清晰，質疑除天氣外是否有其他原因。他提到有內地旅客已預訂機票及酒店，無法退款，認為主辦方應作部分補償。