澳門大三巴牌坊疑遭雷劈墜石塊　文化局：完成檢查今日重開

澳門大三巴牌坊昨日中午（12日）疑因雷閃掉落小石塊，並無造成人員受傷。澳門文化局晚上公布，已經完成大三巴牌坊外立面結構的安全檢查，結構狀況安全，場內電力系統亦已回復正常，大三巴遺址今日（13日）重新對外開放。至於網上流傳大三巴頂部出現缺口，經核對過去資料，該位置一直存在缺口，而非新造成，亦未因今次事宜出現變化。



無人機採集數據分析成因

澳門文化局於昨晚10時20分公布，昨日中午大三巴遺址因受惡劣天氣影響，導致場內供電出現短暫故障，同時文化局現場管理人員發現大三巴前地石階出現一石塊，初步懷疑是由大三巴立面跌落，當局隨即派員到場檢查，並使用無人機採集詳細數據，現正按監測及航拍數據進行分析比對，以了解石塊墜下的位置及成因。

頂部缺口一直存在非新造成

針對小紅書近日有影片拍攝到，大三巴牌坊頂部出現一個明顯的缺口，地上則放有一塊疑似脫落的石塊。文化局晚上重申，經核對過去資料，該位置一直存在缺口，而非新造成，亦沒有因今次事宜出現變化。

稱大三巴遺址狀態安全良好

文化局強調，局方持續對大三巴牌坊結構進行儀器監測，並定期實施保養維護工作，大三巴遺址保護狀況一直處於安全良好狀態。文化局將對大三巴遺址再進行全面的結構安全檢查及維護，以及研究應對惡劣天氣的預防措施，以確保大三巴遺址得到完善保護。