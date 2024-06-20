PCCW附屬公司前經理　聘母相關供應商獲訂單但無提供服務　囚40月

電訊盈科附屬公司的一名前經理，涉向公司隱瞞其母是一間供應商的股東，並建議公司聘用該供應商，致公司發出逾3000萬元採購訂單。惟公司其後發現，該供應商未有提供任何服務。前經理承認1項欺詐罪，法官今（20日）在高等法院判刑時指，被告明顯知有利益衝突，仍計劃犯案，嚴重違反誠信。考慮到被告曾於2017年曾被廉署拘捕，一度無條件獲釋，至2022年再被捕，期間承認心理負擔，他亦在民事訴訟中償還1600萬，判他監禁40個月。



被告張倬敏（45歲），承認一項欺詐罪，指他於2016年1月1日至2017年7月7日期間在港欺騙，即向 PCCW Services Limited (下稱：PCCW）隱瞞，或沒有向 PCCW披露他或其家人於高雲長安有限公司（高雲長安）的利益，意圖詐騙，誘使 PCCW將高雲長安納入及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊內；以及向高雲長安開出購貨訂單，導致高雲長安獲得利益，或使 PCCW 及其附屬公司蒙受不利。

被告張倬敏在高等法院認罪判囚40個月。（資料圖片）

被告2017年曾被捕之後無條件獲釋

案件昨處理時，法官關注被告於2017年被捕，翌年無條件獲釋，至2022年9月再被捕，檢控是否有延誤。控方今回應指，被告雖然於5年後再被捕，但期間不知道調查繼續進行，未有因此受影響。而被告再被捕後，其案件已迅速處理。

民事訴訟中已還1600萬

辯方求情則指，被告已因本案於2018年離職。他早前的民事訴訟中，已償還1600萬元。辯方續稱，被告再被捕後，案件被轉介至高等法院處理，他明白將被判囚，情緒受影響。

被告張倬敏案發時在電訊盈科的附屬公司任經理。（資料圖片）

廉署調查接見逾50人

法官認為，廉政公署在案中會見逾50人，需錄取口供，並索取不少法律意見。法官不認為本案有不當延誤，控方或辯方在處理本案時，也沒有任何過失，但接納被告在此段時間承受心理負擔。

官稱需阻嚇犯相同罪行的人

法官續指，被告在案中明顯有利益衝突，但仍計劃犯案，嚴重違反誠信。雖然被告有悔意，亦已還款，但法官強調需判阻嚇刑罰，以阻嚇他人干犯此類罪行。考慮以上因素後，判被告入獄40個月。

案件編號：HCCC375/2023