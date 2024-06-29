都大擱置肇慶分校計劃　校長林群聲稱因疫後當地經濟有變

香港都會大學校長林群聲今日（29日）接受電視台節目訪問，表示已擱置肇慶建分校的計劃，解釋因疫情後當地經濟有變。另外，政府3月宣布都會大學成為香港首間應用科學大學，他表示有意將科學及技術學院遷移到北都教育城，興建實驗室及學生宿舍。



香港都會大學校長林群聲表示，已擱置肇慶建分校的計劃，解釋因疫情后當地經濟有變。（資料圖片）

林群聲：擱置肇慶分校計劃 大灣區尋找合作點

都會大學曾於2020年以公開大學名義與肇慶市政府及肇慶學院簽署協議，共同籌辦定位為應用型教學研究綜合大學的肇慶分校，不過計劃因疫情影響等原因而押後。校長林群聲在電視台節目《有理有得傾》表示，由於疫情後當地經濟有變，因此已經擱置計劃。

林群聲在節目表示，「暫時來說是停止了，而我們重新審視後，我們便改變了整個部署，我們不再考慮在一個地方興建分校，我們會在大灣區不同的地方尋找合作點，如我們現時與中山商討合作做一個聯合實驗室。我認為是強強合作，我們自己想做甚麼、對方想做甚麼，我們便配合，一起去合作。」

林群聲表示有意進一步擴展校園，包括參與北部都會區教育城計劃。（羅君豪攝）

有意將科學及技術學院遷移北都 興建實驗室、學生宿舍

另外，政府3月宣布都會大學成為香港首間應用科學大學，林群聲表示有意進一步擴展校園，包括參與北部都會區教育城計劃。他指出：「60公頃是整個（教育城）計劃，給予自資（院校）申請，好像只有7公頃左右。我們舉了手，願意考慮把我們其中一個學院，科學及技術學院，整個學院遷移至北部都會區，我們構想那裡地方比較大，我們可以興建設施，譬如實驗室、也希望有學生宿舍。」

購入紅磡一幢酒店作為非本地生住宿

都大購入紅磡一幢酒店作為非本地生住宿，林群聲認為是對教育的投資，目標是再增加一倍宿位。林群聲稱，購入的宿舍只能提供約480個宿位，本科生、非本地生也有約2,000人，「其實是微不足道，為甚麼仍要購置？希望有一個中心讓學生擁有校園生活、宿舍生活。在那裡舉辦活動。即使不是住在宿舍的同學也可以參加活動。」

對於資助大學明年起連續三年加學費，林群聲說作為自資院校，都會大學不會因此特別加價，學費會按通脹調整。