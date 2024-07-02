外送員調查：68%食客最愛茶記　56%午飯後叫珍珠奶茶提神

叫外賣已成為不少港人生活的一部分。有外送機構調查自家外送員，以了解本地飲食業消費者的習慣變遷。

結果發現，68%外送員表示，具本地特色的茶餐廳備受歡迎；56%指手搖店飲品成為港人下午茶摯愛，午飯過後都要點一杯來提神；45%注意到港人飲食習慣漸趨健康， 點餐類別是蔬菜沙律、雞胸等。



戶戶送調查：68%外賣員指茶餐廳最受歡迎 下午茶摯愛珍珠奶茶。（戶戶送圖片）

外賣平台戶戶送於5月進行調查，獲近 1,200 名外送專員回應。68% 的外送專員表示，本地特色的茶餐廳是港人的早餐首選；亦有67% 指茶餐廳為港人下午茶的熱門選擇。「茶記」總是能滿足到大家需求的選擇，其中包括最受歡迎的龍城冰室、牛奶冰室和羅麥記。

疫情令外賣平台生意大增，這個習慣延續至今，已成不少港人飲食習慣。(資料圖片)

56% 的外送專員觀察到，珍珠奶茶成為大家午後的提神選擇。手搖店中，春水堂、迷客夏和天仁茗茶都是香港人的首選。

60% 的外送專員表示，晚餐後糖水時段香港人偏愛傳統糖水，其中以金滿堂甜品、豆乳狂人 SOYmart 和地茂館甜品最受歡迎。39% 的外送專員指炸雞是宵夜的熱門選擇，而當中以Goobne Chicken、肯德基、李家最受歡迎。

45% 外送專員注意到港人漸趨健康的飲食習慣，其中，Healthy Chicken、Knead、Subway HK為健康飲食的熱門選擇。此外，亦有35% 的外送專員表示餐廳品牌的獨特性和個性越來越受到消費者重視。

56% 的外送專員觀察到，珍珠奶茶成為大家午後的提神選擇。（資料圖片／張浩維攝）

送餐服務正在重塑香港飲食業

73%的外送專員認為，送餐服務為顧客帶來更多餐廳選擇，而有67%的外送專員同意這些服務帶來了更多便利。

48%外送專員同時認同送餐平台能鼓勵餐廳提供更多折扣和優惠，最終惠及顧客並吸引更多顧客光顧。

44% 的外送專員認為，外賣平台有助於推廣精品餐廳小店，將其介紹予更廣泛的客戶群。85%餐廳認為，將來外送平台仍然同樣甚至更加重要。