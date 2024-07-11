DSE放榜2024｜教育局打氣短片　五嘉賓勉勵同學　分享規劃啟示

中學文憑考試（DSE）下周三（17日）放榜，教育局製作打氣短片，有五位來自不同界別的嘉賓分享，包括課程發展議會委員葉志兆、考評核委員會委員陳毅生、專上院校學生及去年考生勉勵同學以正面態度迎接放榜日，積極計劃未來升學和就業路向。



教育局製作「文憑試打氣短片─放榜篇」。（教育局提供）

考評局委員、大專生分享規劃啟示

教育局製作「文憑試打氣短片─放榜篇」，當中包括五套短片及一套合輯，透過不同界別的嘉賓分享，勉勵同學以正面態度迎接放榜日，積極計劃未來升學和就業路向。五位嘉賓包括課程發展議會委員葉志兆、香港考試及評核局委員會委員陳毅生、專上院校學生伍慧芝、2023年文憑試考生莊藝俊和楊濟源。

他們在短片中、分享了不少勵志語句，例如「只要認清志向，一定可以看見前路」、「未雨綢繆人生路」、「不怕路遠，就怕志短」、「方向走對了，前路在你手」、「認清目標，開拓『你』想路」等，為正規劃未來發展路向的同學給予啟示，勉勵同學抱持信念，循不同途徑通往成功之路，實現人生抱負。

同學可透過「中六學生資訊專頁」的「2024年香港中學文憑考試放榜資訊」 ，獲取放榜資訊和支援措施，迎接放榜及規劃未來。（教育局提供）

設放榜資訊網頁

教育局表示，打氣短片已上載至教育局YouTube頻道、教育局教育多媒體網頁等不同平台，並會於文憑試放榜前後在香港電台電視32台播放，為同學注入正能量。同學亦可透過「中六學生資訊專頁」內的「2024年香港中學文憑考試放榜資訊」 ，適時獲取有關文憑試放榜的資訊和支援措施，以迎接放榜及規劃未來。