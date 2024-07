DSE放榜|做律師一定要讀神科？另類入行途徑 考SQE開展律師新跑道

中學文憑試放榜在即,相信不少考生正忙於籌劃升學出路。成為律師是不少考生的夢想,但入行門檻往往令人卻步。其實除了考入神科,現時讀法律還有他選擇!無論你想成為香港或英國的執業律師,著名英國法律大學The University of Law(ULaw)都能為有意投身法律界的學生,以及想轉跑道的人士提供各項課程支援,大部分課程可於香港網上或英國面授就讀。以下由The University of Law香港招生及營銷主管Dona Chung為大家分享各項專業法律課程的特色。



以往非法律學位出身人士,需透過讀法學轉制課程,如Graduate Diploma in Law (GDL),再完成 Legal Practice Course(LPC)及實習,前後需花上四至六年,才能獲得在英格蘭及威爾士成為事務律師的資格。不過,英國事務律師監管局(Solicitors Regulation Authority - SRA) 於2021年推出全新制度Solicitors Qualifying Examination(SQE)。新制度兼容性高,為有意投身英國法律事業的人士帶來新機遇。現時只需接受兩部分的SQE考核,加上兩年合資格法律工作經驗(Qualifying Work Experience - QWE),符合以上條件並通過SRA審批後,即可獲得英格蘭及威爾士的事務律師認可執業資格。SQE制度大大減短了成為英國事務律師的時間,同時也降低了成本。對於沒有法律背景的人士來說,作為移民或轉跑道發展專業路向,無疑是一個非常吸引的選擇。

文憑試畢業生:銜接成為香港與英國兩地律師

英國法律學士學位(LLB)是全球多個國家執業律師資格的基礎,也是從事相關法律職業的重要門檻。英國常規法學位為期三年,The University of Law則設有兩年與三年制課程選擇。學生可視乎意願,揀選入讀法學專業證書課程(Postgraduate Certificate in Laws - PCLL),或報考事務律師執業資格考試(SQE),實習後於香港或英國法律界發展。

英國法律大學香港招生及營銷主管Dona Chung

轉跑道人士:轉制課程跨領域入行

SQE新制成為了不少有意移英人士的焦點,The University of Law的法律深造文憑(法律轉制)課程(Postgraduate Diploma (Law Conversion) - PgDL)與法律碩士(轉制)課程(MA Law (Conversion)),是專為非法學學士畢業生而設的轉制課程,被不少在職人士視為跨領域進入法律行業的跳板起步點。兩項課程內容大致相同,最大分別為法律碩士(轉制)課程(MA Law (Conversion))屬碩士課程,需完成論文。

兩項課程的畢業生將合資格報讀法學專業證書課程(PCLL),或報考SQE。獲得QWE後,畢業生將具備於香港、英格蘭及威爾斯執業的所需資格。ULaw亦貼心提供 PCLL 轉制考試預備課程(PCLL Conversion Examinations Preparatory Course - PPC),以助學生在 PCLL 轉制考試取得合格成績。

不少移民國外的人都要面對搵工的煩惱,不妨修讀法律碩士(事務律師執業資格考試 1)課程(MA Law (SQE1))與法律實務碩士(事務律師執業資格考試 1及2)課程(LLM Legal Practice (SQE1&2)),裝備自己成為英國事務律師。前者適合非法律系畢業生,除基礎法律單元外,課程亦涵蓋 SQE1考試預備課程及四星期QWE。後者則適合法律系畢業生,課程涵蓋事SQE1及2考試預備課程(SQE1&2 Preparation Courses),亦包括一系列實務技巧訓練單元(SQE Plus)及四星期QWE。

在職人士:提升專業競爭力

修讀法律課程的路不一定只限於成為律師,亦有機會投身政府部門、公司法律顧問,以及知識產權等工作。若期望提升法律知識,增強職場競爭力,可考慮達讀法學碩士課程(LLM)。課程涵蓋多個範疇,包括公司法、調解、國際貿易等等,加強畢業生從事法律相關的實務工作能力。

成為執業律師:集中備試PCLL與SQE

學術課程以外,The University of Law 亦設有一系列短期備試課程,協助學生準備PCLL與SQE,包括PCLL Conversion Examinations Preparatory Course - PPC、SQE Law Essentials、SQE1 Preparation Course、SQE2 Preparation Course、SQE1 Exam Preparation Course、SQE2 Exam Preparation Course、SQE1 Preparation for Legal Professionals與SQE2 Preparation for Legal Professionals。

(資料及照片由客戶提供)