洗米華案．周焯華｜太陽城集團FB突上載貼文：對澳門我問心有愧嗎

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華因為巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門判監18年。周焯華等被告其後向中級法院裁判的刑事部分提出上訴，終審法院合議庭本月3日作出裁決，裁定其上訴敗訴，維持判監18年

相隔10日，也是周焯華被捕逾兩年半多後的今晚（13日），太陽城集團也在相隔逾兩年半多後突在Facebook發貼文並配以周焯華照片，上款是「各位前同事和好朋友」，但未有下款，強調「我」生於澳門、以貢獻澳門為己任，多年來為澳門諸多付出，希望城市越來越好：「有時候我會問我自己，我真的做錯了嗎？對澳門，我問心有愧嗎？」



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

專頁停更新逾兩年半後突有給「各位前同事和好朋友」貼文

太陽城集團自周焯華被捕後沒有更新Facebook專頁，事隔逾兩年半後，今晚突然發文，配以周焯華照片。貼文是寫給「各位前同事和好朋友」，以第一人稱書寫，但未有寫下款。

以第一人稱書寫：有時候我會問我自己，我真的做錯了嗎？

貼文提到「時間過得真快，一眨眼就兩年多」，稱「說長不長，說短也不短，足夠我好好回顧過去十幾年的時光」。文章指出，「有時候我會問我自己，我真的做錯了嗎？對澳門，我問心有愧嗎？」

太陽城集團自周焯華被捕後停更Facebook，事隔逾兩年半後突然發文。

貼文又指出，「我」生於澳門，長於澳門，從小就在這個城市長大，「澳門就是我的家」，直到其開創事業發展，也從來沒有離開過澳門：「我的根就在澳門！」

貼文：對澳門付出這麼多 真心希望這個城市越來越好

貼文又寫出，自2007年成立太陽城集團以來，一直以貢獻澳門爲己任，多年來積極推動演藝文化娛樂業務，也大量資源推廣澳門這個旅遊目的地，在支持社會公益及體育發展事務上不遺餘力，強調「對澳門付出這麼多，只有一個原因，就是因為我真的很愛這個地方」，並「真心希望這個城市越來越好」。

▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼



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周焯華被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院今年1月18日裁定周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。

周焯華等人被告其後向中級法院裁判的刑事部分提出上訴，終審法院合議庭今日作出裁決，裁定上訴敗訴，維持判監18年。

重溫「洗米華」周焯華在審訊期間也屢爆金句：

我不賭錢，賭枱嘢唔太識。 「洗米華」周焯華

只是靠一個Excel報表就可指控229項罪名。 「洗米華」周焯華

我唔知道點解會變成犯罪集團或者黑社會。 「洗米華」周焯華