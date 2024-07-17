中電停電｜增避雷器、維修人手、流動發電機　總裁：措施務實

中電過去三年發生26次嚴重停電事故，中電在今午（17日）介紹減低電力事故發生風險措施的簡報會上表示，今明兩年會在高壓架空電塔加裝100個避雷器、增加兩成緊急維修人手及添置高容量流動發電機，一旦遇到停電，可縮短復電所需時間。中電總裁羅嘉進



環境及生態局建議將電力驟降問題加入懲罰機制，羅嘉進未正面回應設立停電徵罰機制，僅稱電壓驟降背後原因很多，中電會聚焦從根本解決電壓驟降問題，盡量以切實可行的方法減少電壓驟降發生。



中電在今午（17日）舉行簡報會，介紹減低電力事故發生機會措施。（江麗盈攝）

添置高容量流動發電機 縮短復電所需時間

中電今午舉行簡報會，詳述改善供電可靠水平的措施，包括於今明兩年在高壓架空電塔加裝100個避雷器，及在200個變電站加防洪設備等。

中電也擬增加兩成緊急維修人手，及添置高容量流動發電機；中電會與電業組織合作，為屋苑提供註冊電業工人資料，以提供緊急合作，亦與物管界開研討會分享資訊。

問到做完這些措施後，預計電力事故可減少至多少宗，羅嘉進僅稱相信措施可有效減低事故發生機率，一旦有事故也可將復電時間縮短，形容措施務實，將有效提升供電可靠度。

中電總裁羅嘉進兩度被問到對停電設懲罰機制時，未正面回應，僅稱中電會聚焦從根本解決電壓驟降問題。（江麗盈攝）

謝展寰要求兩年內加裝500個避雷器 中電稱已預留費用

環境及生態局局長謝展寰今日也提到，中電加裝避雷器進度慢，期望中電可於兩年內為現有露天電塔加裝500個避雷器。羅嘉進指，稱中電已有預留費用，現時只需調撥資源進行各項措施，對總體電價有改變。

中電輸電及供電業務部高級總監張寶中補充，明白局長期望，會審視資源及工程安排進度，希望加快避雷器安裝。

張寶中表示，現時恢電時間因地區有差異，但首先考慮是遙距復電安排，通常可在一至數分鐘內復電；然而部份地方因環境、位置、電網設計等，需派工程人員到現場，進行檢測及臨時復電，所需時間則會較長。他稱希望加派人手，可盡量將時間縮短。

三成電纜是戶外架空線路 電力事故外來因素引致為主

他指中電服務客戶280萬戶，代表香港八成人口，有超過1.5萬個變電站及1.6萬公里電纜，當中三成是戶外架空線路。他指電力事故成因主要由外來因素引致，例如颱風、雷擊、外物等，有個案是因汽球、無人機、貨車吊臂等，令架空線路受到干擾。

中電輸電及供電業務部高級總監張寶中掅表示，希望加快避雷器安裝。（江麗盈攝）

環境及生態局提出將電力驟降問題加入懲罰機制，記者兩度問到中電目前取態，中電總裁羅嘉進均未正面回應，僅稱電壓驟降背後原因多，中電會聚焦從根本解決電壓驟降問題，盡量以切實可行的方法減少電壓驟降發生。

當再問到在加強客戶支援一環，會否進一步考慮為受電力事故影響居民提供津貼或賠償，羅嘉進稱改善措施下，會與物管業界密切溝通，會找方法協助對方盡快復電、及紓緩影響。

中電總裁羅嘉進（右）指中電在供電範圍、供電數目、業務規模、以至整個供電系統與另一電力公司有異，不能相比。（江麗盈攝）

據當局數字，由2021年7月至今，中電共發生26次嚴重停電事故，當中10宗受外在因素所致；港燈就有5次。

就兩間電力公司電力事故宗數的差異，羅嘉進表示，中電在供電範圍、供電數目、業務規模、以至整個供電系統與另一電力公司有異，不能相比。他續指，現時中電會致力再提升已供電可靠的水平。