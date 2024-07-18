殯儀經紀圖付傳道人3千換生意　官稱無人想殮葬費變甜頭　囚10周

殯儀經紀涉在安老院有長者離世後，向一名傳道人提供3000元求獲取該長者的後事生意，並說：「牧師、神父、和尚都會收回佣。」但遭拒絕。經紀被廉署控以向代理人提供利益罪，經審訊後被裁定罪成。裁判官今（18日）在九龍城裁判法院判刑時指，殮葬是重要的社會功能，每人一生無可避免都會使用，若非本案教友誠實揭發事件，回佣或成「行規」，無人希望自己的殮葬費變成「甜頭」，否則花在殮葬的實際費用會減少，判被告監禁10星期，但准他以3萬元保釋等候上訴。



被告翟國雄（42歲），為念親恩銷售代理，被控一項向代理人提供利益罪。

被告翟國雄。(朱棨新攝)

長者生前交托兩教友辦身後事

案情指，居於安老院的長者黃振瑞，生前把3.5萬元交予基督教豐盛生命堂教友黃雅麗和羅惜鳳，委託二人替他安排身後事，長者去年3月6日離世。

男子提供3千元稱可以合作

基督教豐盛生命堂傳道人劉淑蓮供稱，他同日下午與兩名教友到安老院，打算取回長者的物品。職員卻稱，長者的身份證交給殯儀公司職員，其後提供念親恩的卡片。劉和黃雅麗因此到該殯儀公司，一名男子向她們提供3000元回佣，並稱：「牧師、神父、和尚都會收回佣。」又說：「個個爭住去做。」該男子又稱「可以合作」，但劉和黃雅麗拒絕。

官認為該3千元佣金是生意甜頭

裁判官早前裁決時，裁定被告為該提供3000元的男子，指他企圖利用佣金作生意甜頭，以獲得長者的殯葬生意。

辯求情指本案是個別事件

辯方求情時透露，被告年幼時被拋棄，由母親的朋友收養。收養家庭的經濟不太好，領取綜援，被告早年投身社會做事，2016年獲得保險經紀牌。惟保險生意減少，被告遂從事殯儀行業，月入2萬至3萬元。辯方又指，本案只是個別事件，涉案教友也沒有收取款項。

官稱若不揭發相關甜頭會成行規

裁判官判刑時指，雖然本案涉及賄款僅3000元，但長者給委託的費用只是3萬多元。本案雖然是商業貪污，但被告的行為被告的行為侵犯市民，包括長者使用殮葬服務的權利，嚴重影響公眾利益。殮葬服務提供重要的社會功能，每個人一生中也無可避免使用該服務。若案中的教友不是誠實揭發事件，相關回佣會變成「行規」一部分。裁判官又指，無人希望自己的殮葬費用變成「甜頭」，否則花在殮葬的實際費用會減少。

被告堅稱是折扣只是掩飾

裁判官又引述背景報告，內容指被告堅稱提供的3000元是折扣，不是回佣。裁判官指，被告只是使用另一說法，掩飾提供利益，未有展示悔意，認為判囚無可避免，最終判囚10星期。辯方隨即申請上訴期間保釋外出，裁判官批准被告以3萬元保釋，期間不可離港。

案件編號：KCCC820/2024