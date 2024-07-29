六旬司機駕跨境白牌車遇放蛇警　認非法取酬等罪　判社服停牌1年

警方早前為打擊跨境「白牌車」，設「放蛇」行動，在荃灣租車前往深圳，並拘捕一名六旬司機。該司機早前承認\非法載客取酬等6罪，今(29日)在沙田法院判刑，署理主任裁判官鄭紀航判司機社會服務令80小時，及停牌一年，及罰款3200元。



被告陳其鋒在沙田法院認駕白牌車非法取酬等6罪，被判社服令及停牌1年。（資料圖片)

被告陳其鋒（62歲，司機），他早前承認駕駛沒有獲發指明牌照的汽車以作出租或取酬載客用途等6罪，指他於2024年3月20日，在新界落馬洲新深路駕駛一輛汽車，非法作出租或取酬載客用途、沒有規定的第三者風險保險單或保證單、違反封閉道路通行許可證的條件、駕駛人座椅前面裝有違反《道路交通條例》的視像顯示器、車尾兩邊沒安裝反光體、違反上述條例所要求的車牌設計規定。

被告並無律師代表，鄭官判刑前有參與被告的求情信及相關報告，並指經濟情況非求情理由，但被告認罪，節省法庭時間，故根據報告判社會服務令，被告即表示：「開飯成問題。」惟鄭官稱這已是法例的最低標準。

案件編號：STCC 2661/2024