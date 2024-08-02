奧運｜啟德體育園明起兩個周末上演主題燈光展　外牆呈現打氣字句

巴黎奧運港隊表現出色，暫摘2金牌及2銅牌，啟德體育園稱，為支持港隊特別製作以奧運為主題的動感燈飾，於本周及下周的周六日晚、即8月3、4、10及11日在主場館外牆上演，呈現「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等打氣字句，以及參加本屆巴黎奧運的中國香港運動員名字等。



巴黎奧運開幕至今約一星期，港隊在各項運動中表現出色，截至今日 (2日)取得兩面金牌以及兩面銅牌佳績，為支持港隊，啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾於本周及下週周末的晚上8時至9時在主場館外牆上演。

啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾於本周及下週周末的晚上8時至9時在主場館外牆上演。(啟德體育園提供)

燈光展首先會呈現色彩繽紛的圖案，其後是「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等打氣字句，之後會有有奧運項目的動感圖像，參加本屆巴黎奧運的中國香港運動員名字，會逐一在外牆顯示。啟德體育園指，最佳觀賞點為土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋、西灣河鯉景灣海濱。