楊潤雄視察啟德體育園進度　戶外運動場、主場館主體結構大致完成

啟德體育園預計在2025年落成，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（12日）前往啟德體育園視察興建的進度，指當中戶外的青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成，現正進行屋宇設備的安裝及系統測試、內部裝修和園景建築等工程。



啟德體育園戶外的青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成。（楊潤雄Facebook圖片）

文體旅局局長楊潤雄今（12日）前往啟德體育園視察興建的進度，提到體育園戶外的青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成，現正進行的工程包屋宇設備的安裝及系統測試、內部裝修和園景建築等。

他又表示，推動體育發展，硬件設施不可或缺。啟德體育園落成後將會成為香港一個大型綜合體育及休閑娛樂新地標，可舉辦不同類型的大型體育及文娛活動，在推動和支援香港體育向普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化全面的同時，亦帶動娛樂、演出及旅遊業等有關產業的發展，他對啟德體育園明年正式開放感熱切期待。