冧天秤地盤拖糧　建造業總工會稱工友難追薪　循法律途徑要花一年

涉前年天秤倒塌3死意外的房協安達臣道地盤，約廿名釘板工人昨（13日）早突然被解僱，無法進入工場，工人代表稱涉400多萬欠薪。香港建造業總工會理事長周思傑今早在電台表示，工人由4月開始就被拖糧，「大判」精進建築早前經勞工處只代支兩個月薪金，他指目前大判按例認為已完成責任、二判則沒有錢，勞工處亦回應欠薪問題已解決，工友變相無從追討，如經法律途徑追討，「分分鐘要一年才拿到。」



涉前年天秤倒塌3死意外的房協安達臣道地盤，約廿名釘板工人昨（13日）早突然被解僱，無法進入工場，工人代表稱涉400多萬欠薪。(馬耀文攝)

精進只代付兩個月薪金 從法律途徑追討「分分鐘要一年」

香港建造業總工會理事長周思傑今早在電台節目受訪，指安達臣道地盤有約30個工人自4月開始被拖欠薪金，大判精進建築早前經勞工處向工友以支票代付兩個月工資，但其餘欠款仍未有著落就突被解僱。他表示，精進「明知二判無力支付，仍叫工友開工」，現在才單方面停止與二判合約，反問「為何四月不就停止？」他認為現時安排不妥當，應該早些通知工友並先支付工資。

精進建築表示早前已按法例要求，經勞工處向工友直接支付4至6月份工資。周思傑澄清，工友只是收到兩個月的工資，分別是4至5月或5至6月。惟現時法例只規定「大判」代支最多兩個月工資，現在工友變相無從追討；若經法律途徑追討，「分分鐘要一年才拿到。」他續指工友「好簡單，只是希望馬上拿到錢」。

他補充之前為何沒提出欠薪情況，是因為工友與「蛇頭」相熟，相信他日後會繳付而繼續開工。他提醒工友一但有欠薪，應馬上提出及求助。

工人於地盤門外抗議。(馬耀文攝)

大判認已完成責任 應解決行業生態問題

被問到勞工處回應指欠薪問題已獲解決，周思傑質疑「是否解決兩個月，就是解決了？」他表示，「大判」認為自己已完成責任，但其實在終止合約前可先處理好應付薪金，「是否可以在（付給）二判的款項裡面，先支付工友薪金？」他又表示，新分判商亦未必請舊工友。

周認為今次非個別事件，自今年7月已屢屢發生，一直是常態。他指建築業界30年來的「價低者得、層層分判」必須要解決，否則這行業生態最終引致的都是工友受損。