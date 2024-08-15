南宋「南海I號」展　甯漢豪：可推斷九龍城是海上絲綢之路中轉站

由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司合辦的「從灣區啓航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽今日（15日）舉行開幕禮。展覽展出「南海I號」遠洋商船的出土文物及粵港澳三地的相關文物，以展示粵港澳大灣區在海上絲綢之路的角色。



發展局局長甯漢豪主持開幕禮時表示，「南海I號」是800多年前南宋時期的中國商務船，當年從廣州啓航，經過香港屯門往南洋一帶。（陳葦慈攝）

發展局局長甯漢豪主持開幕禮時表示，「南海I號」歷史非常豐富，是800多年前南宋時期的中國商務船，當年從廣州啓航，經過香港屯門往南洋一帶，但不幸在陽江水域沉沒，「船上的外銷瓷與香港九龍城聖山遺址出土的陶瓷碎片非常相似，所以我們也可推斷九龍城一帶在宋元時期是海上絲綢之路上的一處中轉站。」

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「南海I號」是南宋時期的商舶，至2007年被打撈出水，是迄今考古發現保存最完整的古代遠洋商船。「南海I號」出土大量文物，主要有瓷器、銅鐵器、金銀器、漆木器等，其數量、形制、工藝和造型，在南宋時期的考古材料中，均屬罕見。考古專家推斷「南海I號」於南宋淳熙十年（1183年）或不久以後，在廣東往南海的航道上沉沒。

展覽展出的255項展品中，有來自「南海I號」的南海窰醬釉「淳熙十年」印文四繫罐、景德鎮窰青白釉印花枝梅紋花口碗、龍泉窰青釉刻劃蓮紋折腰花口碟、金單頂鏈犀角形錐筒飾項鍊、鑲寶石空心金鐲等。來自粵港澳三地的展品則包括廣州南越國宮署遺址出土的宋代湖田窰青白釉墨書「公使」款碗底殘件、香港聖山遺址出土的宋代青黃釉龍紋六繫罐、澳門聖保祿學院遺址出土的明代景德鎮窰青花象首軍持等。

展覽於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館舉行，展期由明日（16日）至明年2月12日，免費入場。