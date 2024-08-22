港產手遊被指抄襲日本《賽馬娘》　文體旅局︰若違規將追回資助

港產手遊捲入抄襲風波。由ML Interactive Limited製作、在今年4月24日上架的《Winning Derby 勝利の少女》，入選第4屆「香港遊戲優化和推廣計劃」，以及參加今屆的東京電玩展，但近日被指抄襲日本遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》。文化體育及旅遊局回應指，資助以實報實銷形式發放，若發現手遊違反知識產權，將要求立即退還已發放的資助，連同應計利息，以及追究政府招致損失的權利。



《賽馬娘 Pretty Derby》由日本遊戲開發公司Cygames製作，在2021年2月24日推出手機版本。（網上圖片）

港產手遊《Winning Derby 勝利の少女》在2024年4月24日上架。（Winning Derby FB圖片）

入選「香港遊戲優化和推廣計劃」 可獲45萬至55萬資助

港產手遊《Winning Derby 勝利の少女》，由2021年成立的ML Interactive Limited製作，入選香港數碼娛樂協會舉辦的第4屆「香港遊戲優化和推廣計劃」，可獲政府資助45萬至55萬元，以及參加今屆的東京電玩展（Tokyo Game Show 2024）。不過該手遊在4月24日於Google Play上架後，被網民質疑抄襲日本手遊《賽馬娘Pretty Derby》。

《賽馬娘》於2021年推出 玩家以技能因子培養「日本名駒」參賽

《賽馬娘 Pretty Derby》由日本遊戲開發公司Cygames製作，在2021年2月24日推出手機版本。玩家在遊戲中擔任訓練師的角色，透過技能因子等培養賽馬娘參加比賽。而登場的賽馬娘絕大部份的名字及生日，都取自現實中日本著名的賽馬，例如「特別週」、「無聲鈴鹿」、「東海帝王」等。

《Winning Derby》透過賓果訓練系統培養各地名駒

《Winning Derby 勝利の少女》的網頁介紹遊戲為「一款以現實的賽馬名駒，進行娘化的少女培育模擬競賽遊戲」。玩家透過賓果訓練系統，配以傳承及裝備系統，培養馬匹參加比賽。而登場角色取自現實不同國家及地區的名駒，例如美國馬后「歷山小姐」、香港已故馬王「精英大師」等。

ML Interactive Limited的創辦人曾製作日系放置型RPG遊戲，獲得超過100萬下載量。（網頁截圖）

創辦人曾製作日系放置型RPG遊戲 超過100萬下載量

而「香港遊戲優化和推廣計劃」網頁指，ML Interactive Limited的創辦人曾製作日系放置型RPG遊戲，獲得超過100萬下載量，而其他成員亦曾參與設計及營運超過100萬下載量的遊戲。「我們希望透過各自自身的經驗，以及透過和玩家的互動和理解，能夠製作出高水準的遊戲給玩家。」

12間本地初創遊戲公司共獲951萬元資助

文化體育及旅遊局回應指，文創產業發展處透過「創意智優計劃」，資助香港數碼娛樂協會舉辦「第四屆遊戲優化和推廣計劃」，為12間本地初創遊戲公司提供培訓指導及市場推廣資助，資助款項為9,515,080元。

其中表現最出色的4間公司分別可獲55萬元，其餘8間則分別獲45萬元資助，以實報實銷形式發放資助，即最終的資助金額將在項目完結後結算。惟目前項目仍在進行中。

資助條款要求不違反知識產權 將按既定機制處理事件

文體旅局表示，資助條款要求申請者須確保項目不會違反知識產權，若違反承諾，「創意智優計劃」秘書處會停止或暫緩相關項目資助，並要求立即退還已發放的資助，連同應計利息，以及追究政府招致損失的權利。

文體旅局又指，已得悉香港數碼娛樂協會已知悉有關投訴，會保持緊密溝通，並按既定機制處理事件。