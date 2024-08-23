今日新聞8分鐘｜吊臂車翻側劈開貨倉頂｜泰國墜機5中國籍乘客亡

青葵公路保時捷猛撞吊臂車 車頭蓋撞到摺起 擋風玻璃碎裂

今日（23日）凌晨2時許，一輛處理街燈工程的吊臂車沿青葵公路往新界方向行駛，途至四號貨櫃碼頭對開時，突然有一輛保時捷電動車從後撞上，29歲楊姓保時捷男司機擦傷，拒絕送院，兩車司機在場協助警方調查。警員經調查後，相信事件不涉及醉駕或藥駕。據了解，有人報稱「瞌眼瞓」肇禍。

車Cam｜青朗公路貨車疑避車禍急切線 運油車被推向草叢沙塵滾滾

網上流傳兩段車Cam影片，可見今早（23日）上午10時許，青朗公路往九龍方向近青衣西北交匯處的行政大樓，快線一輛貨車懷疑因事故停靠路邊，後方有多部車輛因而減速，甚至停下或切線避開。其時，一輛沿中線行駛的貨車因應交通情況，突然切線至慢線，詎料鄰線有運油車駛至，遭貨車推向草叢，致塵土飛揚。

伊院插錯喉｜X光無照胃喉末端 實習醫生未察覺 酸鹼測試假陽

伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名61歲男病人，在6月中旬置換新的鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內。事隔兩個月，病人目前留醫深切治療部，情況仍然危殆。

海關放蛇買千元燒錄卡載30隻遊戲 拘2男賣遊戲規避器及侵權套裝

有不法分子在社交平台及網上市集出售一批遊戲機規避器及侵權遊戲機套裝，賣家甚至標榜有新款的「燒錄卡」，聲稱不需要對遊戲機作任何修改，可即插即用，更在「燒錄卡」預載30隻侵權遊戲，以及提供網盤方便買家下載逾1,000隻遊戲。海關在版權持有人協助下「放蛇」購買Switch「燒錄卡」，價錢由800至1,000元，拘捕兩名男子，檢獲大批遊戲機規避器及侵權遊戲機套裝。。

有片｜上水寶石湖邨單位疑電線短路起火 居民疏散：好大煙呀！

今日（23日）上午8時32分，上水寶石湖邨紫晶樓一個單位發生火警，據報當時單位冒濃煙及現火光，多名居民自行疏散落地面。

泰國墜機｜死者包括5名中國籍乘客 香港入境處確認並非香港居民

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）周四（22日）有小型飛機墜毁，機上9人全部罹難。早前內地央視報道，失事飛機上載有5名中國籍乘客；而包括美聯社、美國廣播公司（ABC）在內的外國媒體，均引述北柳府政府發言人稱，5名中國死者為遊客來自香港。香港入境處今（23日）確認涉事人員並非香港居民，指至今未有接獲港人求助。

有片｜天水圍屏廈路吊臂車翻側 12條輪胎離地 吊臂劈開貨倉頂

今日（23日）上午11時15分，天水圍屏廈路一處露天位置，一輛重型吊臂車疑操作期間失平衡翻側，長約30米的吊臂打中附近一間物流倉鐵皮屋貨倉，將它頂部V字形劈開。吊臂車12條輪胎全告離地，凌空向右翻側，僅由兩面伸出的支架撐住。幸事件中無人受傷，警方接報調查後，列財物損毀。

港鐵旺角站男乘客叉錯腳踩罅隙 阻擋車門惹爭執 荃灣綫一度受阻

港鐵今午（22日）4時許表示，由於旺角站1號月台的列車上，有乘客需要協助，荃灣綫來往方向整體行車時間（總站至總站），一度需要額外15至20分鐘。及至下午約4時25分，事件已妥善處理，荃灣綫列車服務逐步回復正常。警方表示，下午4時03分接獲報案，指有人在站內發生爭執，阻擋車門，現正調查事件。該名年約80歲老翁擾釀兩小時後，終由救護員送院治理。據了解，港鐵將會提出檢控。

大熊貓盈盈BB｜姐弟過收水期各增重約50克仍屬脆弱 黑眼圈隱若現

海洋公園大熊貓盈盈上周四(15日)誕下一對龍鳳胎，姐弟即已有一個星期大了。海洋公園表示，姐弟已經過了關鍵的「收水期」，仍然脆弱但健康漸趨穩定。牠們體重亦有所增加，家姐現時重172克，細佬則重168克，即分別重了50及56克；經典的「黑眼圈」、黑色耳朵和肩膀開始隱隱若現。海洋公園指兩個寶寶每餐最多能喝上約10克乳汁，每天六次，食量頗不錯。另外，專家和護理團隊已逐步增加盈盈親自照顧寶寶時間，又特別準備了沾上寶寶氣味的布偶，讓盈盈熟習雙胞胎寶寶。

直擊無人駕駛穿梭巴｜元朗錦綉花園下周起屋苑內行駛 限速30公里

汽車科技研發中心（APAS）研發住宅園區「5G自動駕駛」項目今日（22日）於元朗錦綉花園進行試行，居民將於本月26日起將可使用無人駕駛穿梭小巴服務。研發中心指，項目花近兩年籌備，包括高清地圖採集、人工智能算法開發、模擬測試、現場調試及安全測試的技術研究。