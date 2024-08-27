泰國生活品牌PAÑPURI進駐香港　目標開4門店　設辦事處拓亞洲市場

特首李家超日前稱香港正處於「洗牌期」，多間海外品牌陸續進駐本港。​投資推廣署今日（27日）宣布，泰國全人健康及生活品牌PAÑPURI，首間香港門市今日（27日）在K11 MUSEA開幕。



PAÑPURI負責人表示，目標在香港開設3至4間門店，並設立辦事處統籌中港澳的業務，他期望能夠通過香港拓展亞洲市場。翻查資料，該品牌2003年於泰國曼谷創立，連同香港首店，共有27間門市。



PAÑPURI首間香港門市開設在尖沙咀K11 MUSEA。（資料圖片）

泰國品牌PAÑPURI於K11 MUSEA開首間香港門市

投資推廣署公布，PAÑPURI首間香港門市開設在尖沙咀K11 MUSEA，提供多款香薰及美容產品，包括精油、香薰和香水。而PAÑPURI更特別推出港版香油系列，以及Bespoke Sensorial Bar，供顧客在專人指導下，訂製個人化的香水產品。

投資推廣署歡迎PAÑPURI落戶香港，助理署長蔣學禮表示化妝品和個人護理產品，一直受到本地人和旅客喜愛，他相信PAÑPURI除了提供高檔次選擇，更顯示香港的國際樞紐地位，甚受國際品牌的歡迎。

PAÑPURI目標在港開3至4間店 通過香港開拓亞洲市場

PAÑPURI董事總經理Pramote Dechaboonsiripanich表示，香港顧客富有品味，追求優質產品，有利品牌擴展客戶群。他認為香港是通往內地的門廊，亦是國際商業中心，是拓展業務的理想據點，「根據我們的數據顯示，香港顧客是我們主要客戶之一，落戶香港讓我們可以為本地和全球顧客提供更佳的服務。」

他又指，目標在香港設立辦事處，開設3至4間門店，利用香港作為亞洲策略門廊及國際樞紐地位，開拓亞洲市場。他並透露，該辦事處將統籌中港澳的業務，負責銷售、市場推廣和規劃，為未來幾年的零售業務打好根基。

PAÑPURI曼谷東方文華酒店分店。（官網圖片）

早於2003年成立 連同K11 MUSEA共27間店

翻查官方網頁，PAÑPURI由創辦人Vorravit Siripark，於2003年在泰國曼谷成立，目前連同香港首店合共開有27間門市，大部份位於泰國曼谷，包括曼谷東方文華酒店分店、尚泰領使購物中心分店等。而品牌名稱源自古代巴利語和梵語，是泰語的詞根，意思是智慧之地及身心靈的精神覺醒。