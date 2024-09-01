積金局年報｜發逾37萬份付款通知書　為近10萬僱員討回1.55億供款

積金局與其全資附屬公司「積金易」今日（1日）發表《2023-24年報》，提到當局年內巡查了1,234間場所，針對拖欠供款發出逾37.6萬份付款通知書，為9.6萬名僱員討回1.55億元供款。



積金局今年6月推出「積金易」平台，積金局主席劉麥嘉軒表示，積金局已要求受託人檢討基金是否有減費空間，部份受託人已計劃調低若干強積金基金的收費。



積金局與其全資附屬公司「積金易」今日（1日）發表《2023-24年報》。（資料圖片）

積金局《2023-24年報》提到，截至今年3月底，可扣稅自願性供款帳戶有7.6萬個，總供款額105.1億元；強積金總資產值為11,800億元，當中約76%，即9,020億元為供款，其餘2,810億元為投資回報。

截至今年3月底，有330萬個帳戶的強積金是根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金，佔全數1,110萬個帳戶約29.8%，總資產值1,177.6億元，佔強積金總資產值約10.0%。

年報又提到，積金局年內巡查1,234間場所，針對拖欠供款發出逾37.6萬份付款通知書，為96,000名僱員討回1.55億元供款，又向受託人發出14份罰款通知書，罰款總額864萬元。

在2023至24年度，積金局收到3,907宗涉及不同投訴對象的投訴，當中最多屬建造業的投訴，有982宗，飲食業第二多，有843宗。投訴事項則主要涉及僱主拖欠供款、沒有安排僱員參加強積金計劃等。

積金局主席劉麥嘉軒表示，隨着「積金易」啟用，首名受託人已於今年6月把旗下計劃成員帳戶資料轉移至平台，預料所有受託人可於2025年年底前加入平台。

劉麥嘉軒又指，積金易推出後，行政成本將會下降。積金局正驅動強積金收費下調，並已要求受託人檢討基金是否有減費空間，並提交五年減費計劃，部分受託人已計劃調低若干強積金基金的收費。

積金局又計劃在2026年主辦國際退休金監管機構組織周年大會及委員會會議，並與國際退休金監管機構組織及經濟合作與發展組織合辦私營退休金環球論壇，向國際說好「香港積金故事」。