觀塘新十字路口｜上周塞爆開源道　源於一支交通燈　拆除後有改善

有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處，上周開始改為十字路口，首個上班日（8月26日）一度出現大塞車。今日（9月1日）為開學日，開源道恢復三線行車、附近設置多個指示牌，上午約8時，迴旋處及開源道一帶交通尚算暢順。



有九巴司機指，上周偉業街近振萬廣場對出一段舊行人過路處及舊交通燈未有移走，不少司機誤以為要停車；土拓署專員亦解釋，上址為當日塞車源頭，司機未能適應路面情況所致。



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觀塘偉業街/開源道迴旋處上周開始改為十字路口，首個上班日一度出現大塞車，車龍延至觀塘消防局對開。一星期後的今天，記者早上約8時在現場觀察，可見情況大為改善，交通尚算暢順，未見嚴重擠塞的情況。

此外，開源道近偉業街上周一受道路工程影響，僅開放兩條行車線，現時亦已恢復三線行車。觀塘碼頭巴士站駛至偉業街往油塘方向，亦未見上周的巴士擠塞情況。十字路口附近亦設置多個交通指示路牌，有交通警員到場視察。

巴士車長：開學日交通大致暢通

有九巴車長認為，首個開學日迴旋處附近一帶交通大致暢通，「交通燈好控制得好咁咪順，啲車唔會頂住。」九巴車長李先生同樣指今早未見塞車情況，對比起迴旋處，他認為十字路口較好，因現時交通配套有改善，「應該會暢通啲。」

九巴車長李先生說，原本偉業街近振萬廣場對開設有行人過路處，後來該過路處移至近觀塘碼頭巴士站對開。他稱新行人過路處開通後，「（舊）支燈其實唔應該存在，而家已經拆咗，但（改十字路口）第一日仲係到，變咗我哋司機都無所適從。」

在附近工作的巴士乘客杜先生認為，改為十字路口後交通情況分別不大，今日交通亦尚算暢順，但對比起迴旋處，十字路口等候交通燈號的時間則較長。他說自己沒有經歷大塞車的情況，但聽聞有同事當日寧願在開源道提早下車，「行遠啲行翻公司。」

土拓署：不少車輛停在路口位置出現擠塞

土拓署東拓展署啟德辦事處專員林盛添亦解釋，當日塞車源頭是偉業街近振萬廣場對開，估計司機因未適應新交通燈號，不少車輛停在路口位置，堵塞巴士站出口，亦導致開源道出現擠塞。他稱署方已即時派員疏導交通，人員當晚亦在路口劃上黃格，指示司機不要停在路口。他形容當日塞車情況是難以預計，但經交通疏導後，情況在一小時後已大為改善。

林盛添又稱，土拓署稍後將在十字路口一帶增設行人天橋、設永久性路壆等，預計工程將於明年第三季前分階段完成。

觀塘區議員柯創盛（左四）稱，從今早8時15分開始觀察，可見十字路口交通暢順。（任葆穎攝）

柯創盛：迴旋處設計已過時

觀塘區議員柯創盛稱，從今早8時15分開始觀察，可見十字路口交通暢順。他指迴旋處在1960年代開始啟用，設計已經過時，現時十字路口的燈位控制能紓緩車流，且擴大路面闊度，增加行車容量。區議會正觀察如何優化工程，包括盡快恢復附近所有行車線、爭取基業里的打通工程在明年第三季或之前完成等。

▼8月26日，新十字路口啟用首個上班日▼

