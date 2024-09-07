《大紀元時報》9月18日起暫停印刷報紙　網站將繼續營運

香港《大紀元時報》昨日在網站宣布，將於本月17日發行最後一期報紙，稱由於本港的印刷廠租約到期無法續約，「再加之目前香港各種因素」，所以決定暫時停止印刷及日報報紙的發行，但網站將會繼續營運。



香港《大紀元時報》昨日在網站宣布，將於本月17日發行最後一期報紙。(《大紀元》網頁截圖)

按《大紀元》網頁簡介，《大紀元》2000年在美國成立，在美國、加拿大、歐洲等均設報社。《大紀元時報》與法論功關係密切，根據電影、報刊及物品管理辦事處，目前是註冊報紙，報刊註冊地址是油麻地一間商廈。

內地於1999年將法論功定性為邪教，前特首董建華亦曾公開指，法論功是一個邪教，是一個有政治性的組織，要密切注意他們一舉一動，但法輪功仍然能在港運作，不時擺設街站。

2020年《香港國安法》實施後，有議員曾促取締法輪功，保安局局長鄧炳強指，不會公開評論，但會按個案實際情況依法處理。翻查警方社團事務處，「香港法輪佛學會」仍然列於9月的社團註冊名單中。