非中國籍內地通行證｜如心酒店總裁︰措施便捷　到內地旅遊意欲增

《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》自今年7月初接受申請，非中國籍港澳永久性居民可毋須逐次申請簽證到訪內地，持證人在證件有效期內多次來往內地，每次停留不超過90日。



經常往返兩地經商的如心集團酒店總裁曼寧（Simon Manning）今早持內地通行證便經落馬洲口岸「北上」。他認為措施更便利，相信會增加往來內地的次數。



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今次並非曼寧首次使用通行證，他透露，自一個月前申請、取證後，曾在平日使用新證，只需約15分鐘已過關。

曼寧提到，雖然過去一直使用入境處的「亞太經合組織商務旅遊證」（APEC卡）與中國簽證往返中港，但要申請或更新證件時都需要時間，其中更新APEC卡的時間都需要等6個月；而在通關上也需要使用非居民通道。「我每次使用非居民通道過關，都要讓我的員工等待，現在不用再耽誤其他人。」

如心集團酒店總裁曼寧（Simon Manning）。（郭梓謙攝）

他續指，今次政策不止惠及經商，也讓一家可以不用再申請簽證往返內地。而以他所知，身邊也有很多朋友正申請或打算申請通行證，

曼寧又稱，香港是世界與中國對接的城市，他認為政策極為便捷。他說，過去每月會有一天到內地洽商，今後或會在假日與家人到內地旅遊。