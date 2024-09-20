太空油｜上半年被呈報吸毒青少年16%有吸食　登上最常吸毒品第3名

禁毒常務委員會今（20日）公布，今年上半年被呈報的吸毒人數，較去年同期下降7.7%；惟21歲以下青少年被呈報人數，卻上升14.7%，由394人上升至452人。當中新興毒品「太空油」首次登上青少年最常吸食毒品的第3名，而首兩名則是大麻及可卡因。



禁常會主席李國棟表示，「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但通常含有麻醉劑依托咪酯。他強調透過電子煙吸入太空油等同吸毒，呼籲青少年必須對「太空油」提高警覺，避免斷送寶貴的前程及生命。



2024年上半年被呈報的吸毒人數較去年同期下跌7.7%。（VCG）

上半年整體吸毒人數較去年同期跌7.7% 毒夜青少年反增15%

藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的吸毒人數，較去年同期下降7.7%，由3,279人降至3,025人。當中排頭三名的毒品分別為海洛英、可卡因，以及俗稱冰毒的甲基安非他明。

不過，21歲以下青少年被呈報人數，則較去年同期上升14.7%，由394人上升至452人。當中青少年最常吸食的毒品依次為大麻及可卡因，而「太空油」則首次登上第3名，涉及75人，即佔整體16.6%。

禁毒常務委員會主席李國棟。（資料圖片／李澤彤攝）

太空油混入大麻及冰毒等毒品 嚴重會引致死亡

禁毒常務委員會主席李國棟表示，「太空油」是毒販巧立名目，對毒品的一種掩飾伎倆。事實上是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但通常含有一種名為依托咪酯的麻醉劑。該麻醉劑受法例管制，屬第1部毒藥，需要醫生處方。

李國棟並指，除了依托咪酯外，「太空油」亦可能混入其他毒品，包括大麻、冰毒和俗稱K仔的氯胺酮等，會嚴重損害身心健康，包括上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，他呼籲市民切勿以身試法。

李國棟建議政府採取措施，提高公眾對「太空油」的警覺，「科學證明吸電子煙有損健康，以電子煙吸入太空油更是等同吸毒。我奉勸年輕人須對太空油提高警覺，切勿因一時好奇而嘗試此新興毒品，白白斷送自己的健康、前程，甚至寶貴的生命。」

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上半年1611人因毒品罪行被捕 較去年同期跌10%

保安局禁毒處表示，今年上半年涉及毒品罪行的被捕人數，較去年同期下跌10%，由1,791人下降至1,611人。其中21歲以下青少年下跌32%，由179人降至122人，主要涉及大麻和可卡因。

至於因干犯毒品罪行被檢控的人士，被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期更接近22年。

保安局禁毒處特別提醒年輕人，切勿因貪圖利益而參與販毒活動，否則將抱憾終生。年輕並不是求情理由，干犯毒品罪行將負上嚴重刑責，例如販運毒品最高可判終身監禁及罰款500萬元。