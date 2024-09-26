新航即日至9.29優惠　$1500起連稅飛新加坡等4地　全程免費Wi-Fi

旅行愛好者注意！新加坡航空即日起推出「Travel Fest」優惠，下周日（29日）前再享1,500元包稅來回新加坡、吉隆坡、峇里島及檳城優惠，另外10月15日前可享其餘29個新航航點優惠，包括4,070元來回飛澳洲等。新航又指，已為全機所有乘客提供免費Wi-Fi，並升級優選經濟艙餐飲等。



新航香港區總經理楊志耀表示，目前新航提供每日6對來往香港及新加坡航班，客量已大致回復到疫情前。



新航香港區總經理楊志耀表示，目前新航提供每日6對來往香港及新加坡航班，客量已大致回復到疫情前。（何瑞芬攝）

新航香港區總經理楊志耀今日(26日)在傳媒午宴提到，香港秋季旅遊展期間推出「Travel Fest」優惠，旅客即日起可用1,500元至1,900元的連稅項優惠價，購買來往新加坡、吉隆坡、峇里島及檳城的機票，出發日期為明年1月8日至6月30日。

他指10月15日前，更有其他精選優惠，包括可以優惠價購買新航29個航點的來回連稅機票。出發日至明年6月30日，但要視乎目的地而定。其中來往澳洲僅售4,070元起，馬爾代夫則4,695元起。

新航升級優選經濟艙餐飲，旅客也可在航班出發前 24 小時從新改革的 「名廚有約」服務中預先選擇自己喜歡的主菜。（何瑞芬攝）

楊志耀又說，目前乘搭新航客機，所有類別乘客均可享免費Wi-Fi服務，乘客只須登記成為新航KrisFlyer會員，即可在機上享不限速度不限流量的Wi-Fi服務。

另外，他稱新航已升級優選經濟艙的餐飲服務，包括研發了200多種新的開胃菜、主菜和甜點等，旅客也可在航班出發前 24 小時從新改革的 「名廚有約」服務中預先選擇自己喜歡的主菜。

新加坡航空即日起推出「Travel Fest」優惠，下周日（29日）前享1,500元包稅來回新加坡、吉隆坡、峇里島及檳城優惠。（新航提供）

現時新航主要以空中巴士A380及A350執飛香港航線，楊表示，自疫情恢復以來，新加坡作為首批開放旅遊的國家，航班需求恢復得較快，預計今年內可恢復到疫情前水平。他指，現時每日有6對來回新加坡及香港的航班，與疫情前相同，加上旗下廉航酷航（Scoot）則有8對。

他稱不只在港人到新加坡，也有新加坡人到香港旅遊，強調港人無比熱愛旅遊，不少人更一年不少於一次旅行，但港人有很多選擇，包括更喜歡到日本、韓國、中國內地等地，對整體而言是好事，也對新航來說是挑戰。

另外，他稱去年曾在香港有招聘會，並成功招聘到香港機組人員。