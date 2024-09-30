北區名校中文科SBA有學生涉手機作弊　校方：待調查後作適當處分

北區名校有學生作弊，《香港01》收到讀者報料，指香港道教聯合會鄧顯紀念中學9月19日舉行中六級中文科校本評核試期間，有學生使用手機作弊，同日下午遭揭發，其中三名涉事學生最後承認作弊，被學校記過，惟校方並未取消上述學生的相關考試成績。



校方回覆指，學校仍在調查事件，強調會嚴肅跟進，待調查後會再作出適當處分，亦會向學生及家長交代事件。



教育局回覆也示，得悉學校已就事件調查，並作出適切跟進，已提醒學校須確保所有校內測考均在公平和公正的原則下舉行。



香港道教聯合會鄧顯紀念中學。（資料圖片／政府新聞處）

學校：調查後會作適當處分 向學生家長交代

有《香港01》讀者指，北區名校香港道教聯合會鄧顯紀念中學9月19日舉行中六中文科校本評核試，期間有學生使用手機作弊，同日下午遭揭發，其中三名涉事學生最後承認作弊，被學校記過，惟校方並未取消上述學生的相關考試成績。

香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德回覆時表示，學校仍在調查事件，強調會嚴肅跟進，待調查後會再作出適當處分，亦會向學生及家長交代事件。

教育局。（資料圖片）

教育局回覆指，得悉學校已就事件進行調查，並作出適切跟進，並已提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，同時須與家長及學生保持良好溝通。局方稱，會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切意見及支援。