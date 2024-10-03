肉肉大米落戶香港　日式漢堡店沙田開首間門市　主打九州黑毛和牛

在內地設有多間分店且人氣高企的日式漢堡排專門店「肉肉大米」進駐香港，投資推廣署今（3日）宣布，由日本連鎖餐廳經營商「物語公司」於香港開設的首間日式漢堡排專門店「肉肉大米」今日開幕，作為該公司於亞洲地區拓展海外業務計劃的一部份。

投資推廣署指，新店位於沙田，「物語公司」高級執行總監堀誠表示，該店堅持使用由九州黑毛和牛與美國牛肉混合製成的漢堡排，並指自2022年起在內地開設了16間分店，而香港鄰近內地，亦是國際城市，有助他們在亞洲地區提升品牌形象。



投資推廣署10月3日宣布，日本連鎖餐廳經營商「物語公司」在香港開設的首間日式漢堡排專門店「肉肉大米」正式開幕，作為公司於亞洲地區拓展海外業務計劃的一份。（投資推廣署）

投資推廣署：屬該公司亞洲業務計劃一部分

政府投資推廣署宣布，本港首間日式漢堡排專門店「肉肉大米」正式開幕，是日本連鎖餐廳經營商「物語公司」在亞洲地區拓展海外業務計劃的一部份。投資推廣署助理署長蔣學禮相信，該店會為香港顧客帶來更多日式漢堡排美食選擇，祝願店鋪業務蒸蒸日上，並拓展至世界各地。

位於沙田的「肉肉大米」有約40個吧台座位和開放式廚房，「物語公司」高級執行總監堀誠則指，「肉肉大米」使用由九州黑毛和牛與美國牛肉混合製成的漢堡排，以及日本東北「虹煌米」，而店內提供新鮮現製的和牛漢堡排，可放在鐵板上加熱，或放於米飯上，和鮮蛋王一併享用。

肉肉大米：香港鄰近內地是國際城市 有助公司在亞洲提升品牌形象

堀誠表示，港人喜歡日本食物和文化，亦以肉類和米飯為主食，認為現時日式漢堡排在亞洲地區風潮盛行，因此想藉香港開拓商機，繼續擴展海外業務。他又說，公司自2022年11月起，在內地開設了16間分店，指香港鄰近內地，亦是國際城市，相信有助公司在亞洲地區提升品牌形象。

投資推廣署指，「肉肉大米」正式開幕店內提供新鮮現製的和牛漢堡排，可放在鐵板上加熱或放於米飯上和鮮蛋王一併享用，感受經典日式美食體驗。（投資推廣署）