重陽節交通懶人包｜掃墓巴士特別線一文看清　多區實施改道、封路

今日（11日）重陽節，不少孝子賢孫出門拜山孝敬祖先。警方亦宣布將實施特別交通措施，保障市民安全。《香港01》按拜山熱點分類，整理交通安排。



柴灣10.11上午7時起多處封路 可坐小巴上山

由9月21日至10月27日起，上午7點至下午3點禁止所有私家車及輕型貨車進入連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶）。另外，警方亦實施封路兩階段封路：

10月12日、13日、19日及20日每日上午7時至下午5時，封閉連城道南行線、城道北行線、連城道以東及以西的歌連臣角道、歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路，以及通往柴灣華人永遠墳場的支路。

至於10月11日（重陽節當日）上午7時至下午7時封閉連城道、連城道以東及以西的歌連臣角道、歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路、通往柴灣華人永遠墳場的支路，以及環翠里。

市民如要拜山，可乘搭專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線。巴士公司亦為柴灣墳場新設兩條專綫，市民選擇從港鐵柴灣站或筲箕灣巴士總站前往巴士總站。

城巴第388號線（循環線，往返港鐵柴灣站巴士總站及柴灣墳場）：

10月11日（重陽節）：上午8時至下午6時

10月12及13日：上午9時至下午4時

10月19日及20日：上午9時至下午2時

城巴第389號線（循環線，往返筲箕灣巴士總站及柴灣墳場）：

10月11日（重陽節）：上午8時至下午6時

10月12日及13日：上午9時至下午4時

鑽石山殯儀館一帶錶位暫停

10月11日至13日、19日及20日每日上午7時至下午6時，封閉通往鑽石山火葬場的通道、介乎鑽石山殯儀館與中華電力變電站的未命名道路，以及鑽石山殯儀館旁通往思親堂的通道。至於私家車及的士乘客，私家車上落客處設於毓華街西行線近毓學里，而的士上落客處將設於豐盛街西行線近富山邨富仁樓及毓華街西行線近毓學里。

除此之外，介乎於鑽石山殯儀館與中華電力變電站的未命名道路上的收費錶停車位、毓華街近毓學里的電單車停車位亦會暫停使用。而蒲崗村道學校的停車場則於10月6日、11日及13日每日上午7時至下午6時暫停使用，作為臨時的士及私家車落客處。

曾咀湧浪路與稔灣路封閉

10月11日至13日、19日及20日每日上午7時至下午6時，封閉介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通道的稔灣路。市民如要前往，需乘搭專營巴士及港鐵巴士、的士等。

香港仔華人永遠墳場石排灣道通封閉

由10月12日、13日、19日及20日每日上午7時30分至下午5時30分，以及10月11日上午7時30分至下午6時39分，封閉近香港仔華人永遠墳場的貝璐道，以及由石排灣道通往香港仔華人永遠墳場的支路。

將軍澳華人永遠墳場封路 調景嶺站行上山

10月12日至13日上午5時30分至下午6時封閉由高超道往將軍澳華人永遠墳場的通道，而10月11日（重陽節當日）上午5時30分至晚上8時亦全面封閉本文所述路段。

掃墓人士可經港鐵調景嶺站對面的華永行人徑或位於高超道的通道步行前往墳場。由於華永行人徑建有石級，使用輪椅人士應經由高超道入口前往墳場。交通方便，可乘坐九巴特別路線１４Ｓ巴士。

和合石封路及交通改道

10月11至13日、19日及20日上午6時至下午5時封閉橋頭路、銘賢路、和家樓路以及和合石墳場內的所有通道。此外，和合石亦實施交通改道：沿百和路北行近蓬瀛仙館的車輛不准右轉入百和路南行；以及沿百和路南行近港鐵粉嶺站的車輛不准右轉入百和路近蓬瀛仙館的停車場。

至於上述日子的上午7時到下午5時，和興路近華明路迴旋處的停車場、百和路近蓬瀛仙館的停車場，以及位於華明里的所有車位將停用。