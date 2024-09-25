重陽節｜Trip.com 5大優惠　高鐵車票減$200、訂酒店5倍積分回贈

撰文：陳映蓉
出版：更新：

Trip.com重陽節優惠！10月11日將迎來重陽節長週末假期，Trip.com將發放多款高鐵及大灣區優惠券，高鐵車票可減高達HK$200，酒店和玩樂門票亦有高達HK$180的折扣，選擇指定大灣區酒店更可額外獲得5倍積分回贈！即看內文了解詳情！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com重陽激賞　9.27發放高鐵及大灣區優惠

今年10月11日重陽節為星期五，之後兩日周末，可以擁有三日的長週末假期。Trip.com因應長週末假期，將於9月27日至9月30日發放多款高鐵及大灣區優惠券！

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰高鐵及大灣區優惠券📷

Trip.com重陽激賞優惠【1】大額券 — 高鐵車票滿HK$400減HK$200

Trip.com將於9月27日早上10時於Trip.com手機應用程式發放高鐵車票優惠代碼，使用優惠碼即享滿HK$400減HK$200！

高鐵車票滿HK$400減HK$200（資料圖片）

優惠適用於由西九龍站出發或以西九龍站為目的地的高鐵車票，優惠碼只適用於購買當天起計15日內出發之班次。優惠名額30個，先用先得，額滿即止。

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰高鐵車票滿HK$400減HK$200🚅

Trip.com重陽激賞優惠【2】小額券 — 高鐵車票滿HK$100減HK$50

搶不到大額券也沒關係，還有小額券等緊你！高鐵車票「小額券」將在9月27日至30日期間每日早上10時起於Trip.com App發放優惠代碼，可享高鐵車票滿HK$100減HK$50的優惠！

優惠代碼只適用於購買當天起計15日內出發，並由香港西九龍站出發或目的地為香港西九龍站的高鐵車票。每日的優惠代碼名額100個，先用先得，額滿即止。

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰高鐵車票滿HK$100減HK$50🚆

Trip.com重陽激賞優惠【3】重陽激賞優惠券包 — 激賞HK$180

Trip.com亦將於10月10日早上10時推出優惠券包，券包包括預訂高鐵滿HK$200即減 HK$50；預訂深圳、廣州及珠海酒店滿HK$800即減HK$80；預訂深圳、廣州及珠海門票及體驗滿HK$200即減HK$50，折扣高達HK$180！

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰優惠券包折扣高達HK$180🎟️

深圳酒店33間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳寶安酒店10間推介｜全新開幕／近地鐵／透明泳池／人均$75起深圳羅湖酒店20間推介｜近東門老街／3分鐘到羅湖口岸／人均$67起福田酒店17間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台廣州酒店24大推介｜靚酒店近廣州火車站、設免費泊車人均$103起

Trip.com重陽激賞優惠【4】酒店優惠 — 5倍Trip Coins回贈

於9月26日至9月27日，預訂指定大灣區酒店即享5倍Trip Coins回贈，Trip Coins更可以在下次預訂機票、酒店時直接當現金使用，每100 Trip Coins可抵扣約$7.8（或等值貨幣）！當中包括深圳、廣州及珠海的指定酒店。

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰5倍回贈酒店優惠🛏️

Trip.com重陽激賞優惠【5】玩樂門票 — 低至1折

於Trip.com預訂玩樂門票可享低至1折優惠！

深圳天河城南館即將於9月26日開幕。（官方圖片）

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰重陽1折起玩樂門票🎢

港人北上大灣區旅遊熱潮持續　35%造訪次數超過10次

Trip.com近日亦進行港人北上大灣區旅遊習慣及趨勢的調查，調查數據顯示在2024年，有高達94%受訪者曾到大灣區旅遊，當中過半在年內至少訪問大灣區6次以上，更有35%造訪次數超過10次！頻繁到訪大灣區的主要為45歲以上的旅客。

在過去的暑假，前往大灣區旅行的人數較去年同期增長30%，以深圳、珠海及廣州最受香港旅客歡迎。

大部旅客會在大灣區停留一至兩晚，並選擇$200至$600的酒店，大多為家庭客，在長週末或公眾假期前往大灣區進行觀光、親子體驗和運動體驗等，每年平均訪問2至5次。而即日來回的旅客多為朋友結伴出遊，偏好即興旅行，以參觀展覽和購物為主，每年訪問次數超過10次。

立即搶飛👉🏻 Trip.com重陽激賞💰高鐵及大灣區優惠券📷

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼2024｜信用卡低至一折＋9月獨家最新Promo CodeAgoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜9月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店94折+任何金額適用｜附教學
旅遊Jetso
旅遊熱話
酒店
酒店
高鐵
高鐵西九龍站
着數優惠
購物優惠
重陽節