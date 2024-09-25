重陽節｜Trip.com 5大優惠　高鐵車票減$200、訂酒店5倍積分回贈

Trip.com重陽節優惠！10月11日將迎來重陽節長週末假期，Trip.com將發放多款高鐵及大灣區優惠券，高鐵車票可減高達HK$200，酒店和玩樂門票亦有高達HK$180的折扣，選擇指定大灣區酒店更可額外獲得5倍積分回贈！即看內文了解詳情！



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Trip.com重陽激賞 9.27發放高鐵及大灣區優惠

今年10月11日重陽節為星期五，之後兩日周末，可以擁有三日的長週末假期。Trip.com因應長週末假期，將於9月27日至9月30日發放多款高鐵及大灣區優惠券！

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Trip.com重陽激賞優惠【1】大額券 — 高鐵車票滿HK$400減HK$200

Trip.com將於9月27日早上10時於Trip.com手機應用程式發放高鐵車票優惠代碼，使用優惠碼即享滿HK$400減HK$200！

高鐵車票滿HK$400減HK$200（資料圖片）

優惠適用於由西九龍站出發或以西九龍站為目的地的高鐵車票，優惠碼只適用於購買當天起計15日內出發之班次。優惠名額30個，先用先得，額滿即止。

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Trip.com重陽激賞優惠【2】小額券 — 高鐵車票滿HK$100減HK$50

搶不到大額券也沒關係，還有小額券等緊你！高鐵車票「小額券」將在9月27日至30日期間每日早上10時起於Trip.com App發放優惠代碼，可享高鐵車票滿HK$100減HK$50的優惠！

優惠代碼只適用於購買當天起計15日內出發，並由香港西九龍站出發或目的地為香港西九龍站的高鐵車票。每日的優惠代碼名額100個，先用先得，額滿即止。

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Trip.com重陽激賞優惠【3】重陽激賞優惠券包 — 激賞HK$180

Trip.com亦將於10月10日早上10時推出優惠券包，券包包括預訂高鐵滿HK$200即減 HK$50；預訂深圳、廣州及珠海酒店滿HK$800即減HK$80；預訂深圳、廣州及珠海門票及體驗滿HK$200即減HK$50，折扣高達HK$180！

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Trip.com重陽激賞優惠【4】酒店優惠 — 5倍Trip Coins回贈

於9月26日至9月27日，預訂指定大灣區酒店即享5倍Trip Coins回贈，Trip Coins更可以在下次預訂機票、酒店時直接當現金使用，每100 Trip Coins可抵扣約$7.8（或等值貨幣）！當中包括深圳、廣州及珠海的指定酒店。

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Trip.com重陽激賞優惠【5】玩樂門票 — 低至1折

於Trip.com預訂玩樂門票可享低至1折優惠！

深圳天河城南館即將於9月26日開幕。（官方圖片）

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港人北上大灣區旅遊熱潮持續 35%造訪次數超過10次

Trip.com近日亦進行港人北上大灣區旅遊習慣及趨勢的調查，調查數據顯示在2024年，有高達94%受訪者曾到大灣區旅遊，當中過半在年內至少訪問大灣區6次以上，更有35%造訪次數超過10次！頻繁到訪大灣區的主要為45歲以上的旅客。

在過去的暑假，前往大灣區旅行的人數較去年同期增長30%，以深圳、珠海及廣州最受香港旅客歡迎。

大部旅客會在大灣區停留一至兩晚，並選擇$200至$600的酒店，大多為家庭客，在長週末或公眾假期前往大灣區進行觀光、親子體驗和運動體驗等，每年平均訪問2至5次。而即日來回的旅客多為朋友結伴出遊，偏好即興旅行，以參觀展覽和購物為主，每年訪問次數超過10次。

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