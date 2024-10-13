南海I號展尚有4個月　出土文物反映香港自宋代起為貿易航線中轉站

發展局局長甯漢豪在今日（13日）發表的網誌中表示，由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司合辦的「從灣區啓航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽，現於尖沙咀香港文物探知館展出，展期至明年2月12日，即尚有四個月。



「南海I號」作為迄今全球考古發現中保存最完整、體積最大的宋代商船，1987年被發現，2007年被打撈出水，現時船隻存放於陽江的廣東海上絲綢之路博物館。從比對船上出土醬釉陶罐，也反映香港自宋代以來，是貿易航線的中轉站，在海上絲綢之路的對外貿易中扮演一定角色。



比對出土醬釉陶罐 推斷南海I號最後離岸港口為廣州

甯漢豪在網綕引述古蹟辦總文物主任蕭麗娟說，一艘中國宋代商船默默地躺在廣東台山與陽江交界20多米深的海床達800多年，2007年被打撈出水。考古人員對船上裝載的貨物作仔細觀察和研究，透過文物提供的線索，一步一步打開「南海I號」的出航時間、航行路線、前往目的地、沉沒前最後離岸港口等謎團。

甯漢豪指出，考古人員將船上出土醬釉陶罐，與廣州南越國宮署遺址宋代文化層發現的醬釉陶罐對比，發現兩者非常相似，其器型、釉色和印文與「南海I號」部份醬釉罐極為相似；再將佛山南海多個窰址出土的同類醬釉罐作聯繫和對比，經深入研究後，證實這些醬釉罐都是南海諸窰的產品，推斷廣州是「南海I號」最後離岸港口。

「南海I號」載有醬釉陶罐，圖為南海窰醬釉四繫罐，上有「酒墱」印文（廣東省文物考古研究院藏）；香港亦有同類陶罐殘片出土，南丫島沙埔村出土的醬釉陶罐殘片，上有佛山奇石窰「梁宅酒」印文（右圖）（香港古物古蹟辦事處藏）。

宋皇臺聖山遺址出土同類醬釉陶罐殘片 反映香港為中轉站

甯漢豪又指，香港有不少遺址出土同類醬釉陶罐殘片，其中以九龍城宋皇臺聖山遺址最多，反映香港自宋代以來便作為貿易航線的中轉站，在海上絲綢之路的對外貿易中扮演一定角色。

「南海I號」現存15個船艙，貨物堆疊整齊。紅框為第九及十號船艙下部，出土大量肩部印有文字和紋飾的醬釉罐，破解「南海I號」出航前最後停靠港口的謎團。（廣東省文物考古研究院圖片）

甯漢豪表示，沉船出土文物數量龐大，接近18萬件（套），其中瓷器約佔16萬件（套），鐵器凝結物有124噸，開創中國單個水下考古項目發掘數量之最。研究人員經過考證後，基本上可確定「南海I號」沉沒時間是在1183年或之後不久。

「南海I號」的文物蘊藏非常豐富的資料，甯漢豪表示，船上發現的金銀銅器，相信產自都城臨安（今杭州）和湖州地區；而金器則是海外流行的款式，推測是半製成品，或留待運到海外的寶石產地或集散地後再行加工。根據船上貨物的產地，研究人員可重組「南海I號」的旅程：貨船沿漫長的海岸線，自北向南，途經浙江、福建地區，最後在廣州港放洋出海。

「從灣區啓航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽共展出255項展品，展期至2025年2月 12日，免費入場。今次展覽亦請來專家學者在今年11月至明年1月，舉行四場以「南海Ⅰ號」為主題的講座。甯漢豪表示，展覽不但呈現宋代海上絲綢之路貿易的繁盛景象，也扣連粵港澳地區於海上絲綢之路扮演的角色。

詳情：https://www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_153.html