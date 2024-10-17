超級月亮來了｜月圓夜「獵人月亮」高掛　今年四次超級月亮中最光

今日（17日）是農曆十五月圓之夜，晚上7時26分，天上迎來滿月，這輪滿月是今年的第三個超級月亮，亦是今年四次超級月亮中最光亮一次，即今年最大「超級月亮」，而今年餘下最後一次超級月亮將於11月15日出現。



10月17日晚上7時26分天上迎來滿月，這輪滿月是今年第三個超級月亮，亦是今年四次超級月亮中最光亮一次。（市民藍雨洋提供圖片）

今年最後一次超級月亮於11.15出現

十月的滿月叫「獵人月亮（Hunter's moon）」，因為滿月發生在傳統上獵人最活躍的時候，他們正為冬天計劃狩獵動物。今次超級月亮於本港時間今晚7時26分，達到最光的程度，地球至月亮的距離為357,367公里。今年餘下最後一次超級月亮為11月15日

10月17日晚上7時26分天上迎來滿月，這輪滿月是今年第三個超級月亮，亦是今年四次超級月亮中最光亮一次。（市民藍雨洋提供圖片）

月球繞地球公轉的軌道呈橢圓形，因此月球離地球時近時遠。當月球位於近地點時，距離地球最近，這次滿月時刻與月球位於近地點時刻是今年內最接近的，因此這晚月亮將成為年度最大滿月。雖然每年不同滿月的大小差異難以用肉眼分辨，但最大滿月和最小滿月的視直徑仍相差約14%

10月17日晚上7時26分天上迎來滿月，這輪滿月是今年第三個超級月亮，亦是今年四次超級月亮中最光亮一次。（市民藍雨洋提供圖片）

▼9月17日 中秋節超級月亮▼



+ 1